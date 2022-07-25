Экс-президент Киевской федерации бокса Шевченко призвал украинцев равняться на россиянина Мусаева

Бывший президент Федерации бокса Киева Кирилл Шевченко публично поддерживает и продвигает деятельность россиянина из РФ Халида Мусаева, возглавляющего Одесскую федерацию бокса и объявленного в розыск Национальной полицией.

Бывший президент Федерации бокса Киева Кирилл Шевченко. Фото: из открытых источников

15 июня некоторые СМИ распространили новость о том, что Кирилл Шевченко ставит в пример боксерскому сообществу Украины деятельность Халида Мусаева, который "показал свой патриотизм", помог Одесской области бороться с мародерами и способствовал эвакуации семей боксеров в Молдову.

При этом днем ранее, 14 июня, на сайте Национальной полиции Украины появилось сообщение об объявлении Мусаева в розыск – по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и за создание преступной организации.

По данным следствия, уроженец России Халид Мусаев, 1966 года рождения, создал преступную организацию с межрегиональными связями, "действующую" на территории Одессы и области. Члены организации совершали заказные убийства, разбойные нападения, занимались вымогательством, похищением людей и сбытом наркотиков. Еще фигурантам инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов. Полицейские также выяснили, что Мусаев сотрудничал с российскими оккупантами и совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины.

Напомним, это не первое сообщение о наличии у Шевченко связей с представителями страны-агрессора. Как сообщало Hromadske.ua, в 2020 году Шевченко официально пригласил в Украину двух граждан РФ вроде бы для трудоустройства тренерами в возглавляемую им тогда Киевскую федерацию бокса — Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Как разузнали журналисты, ни один из них не был связан с боксом или тренерской деятельностью. Чичаев, вероятно, был сотрудником специального отряда СОБРа "Терек", который связывают с близким к Рамзану Кадырову силовиком Абузейдой Висмурадовым. Валид Айдамиров был заместителем начальника части криминальной милиции при МВД Чечни. Чичаев и Айдамиров были задержаны и выдворены с территории Украины.





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