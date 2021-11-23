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Экс-нардеп Лещенко прокомментировал видео, на котором человек, похожий на него, употребляет наркотики (ВИДЕО)

Лучший кокс из Авдеевского коксохима, - Сергей Лещенко

сегодня, 14:25
Автор:

Денис Подставной
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В Сети начали распространять ролик, на котором человек, похожий на бывшего члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, нюхает неизвестное вещество. Экс-нардеп прокомментировал видео. 

Экс-нардеп Лещенко прокомментировал видео, на котором человек, похожий на него, употребляет наркотики (ВИДЕО)

Сергей Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

На кадрах опубликованного анонимными Telegram-каналами можно увидеть, как мужчина сидя за столом, сворачивает в трубку денежные купюры и употребляет порошкообразное вещество. 

Видеороликом поделился у себя на официальной странице в социальной сети Facebook народный депутат Гео Лерос. 

По словам политика, у него есть информация о том, что видео не является фейковым.

  

В свою очередь, Сергей Лещенко прокомментировал возникшую ситуацию. Он обратил внимание, что на кадрах опубликованного видео мужчина одет не по погоде. 

"Если подписываете, что это июнь, то одевайте меня в футболку или рубашку, а не в шерстяной пиджак и шерстяную светлую водолазку. Я их ношу в холода", — пишет на своей Facebook-странице Сергей Лещенко. 

Кроме того, Лещенко отметил, что на руке у героя видео отсутствует обручальное кольцо, а как утверждает политик, он свое никогда не снимает. 

Экс-нардеп Лещенко прокомментировал видео, на котором человек, похожий на него, употребляет наркотики (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп Сергей Шахов из группы "Доверие", который по декларации ведет довольно скромный образ жизни, имеет скромные доходы – оказался на самом деле далеко не бедным человеком, который все свое имущество переписал на супругу. Более того, чтобы скрыть свое богатство парламентарий даже пошел на то, чтобы официально быть холостяком.

Также сайт "Комментарии" В президентской "Слуге народа" считают, что США переключаются из Китая на Россию и видят в Москве главную угрозу


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Источник: https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/6415062111897736
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