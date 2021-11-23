Экс-нардеп Лещенко прокомментировал видео, на котором человек, похожий на него, употребляет наркотики (ВИДЕО)

В Сети начали распространять ролик, на котором человек, похожий на бывшего члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, нюхает неизвестное вещество. Экс-нардеп прокомментировал видео.

Сергей Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

На кадрах опубликованного анонимными Telegram-каналами можно увидеть, как мужчина сидя за столом, сворачивает в трубку денежные купюры и употребляет порошкообразное вещество.

Видеороликом поделился у себя на официальной странице в социальной сети Facebook народный депутат Гео Лерос.

По словам политика, у него есть информация о том, что видео не является фейковым.

В свою очередь, Сергей Лещенко прокомментировал возникшую ситуацию. Он обратил внимание, что на кадрах опубликованного видео мужчина одет не по погоде.

"Если подписываете, что это июнь, то одевайте меня в футболку или рубашку, а не в шерстяной пиджак и шерстяную светлую водолазку. Я их ношу в холода", — пишет на своей Facebook-странице Сергей Лещенко.

Кроме того, Лещенко отметил, что на руке у героя видео отсутствует обручальное кольцо, а как утверждает политик, он свое никогда не снимает.

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