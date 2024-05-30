Экс-нардеп Дубовый получает миллионные доходы на работе с АЭС

Бывший нардеп от "Батькивщины" Александр Дубовый по данным публичного реестра Опен Дата сейчас монопольно зарабатывает на государственных АЭС.

Александр Дубовый

В частности, акционерное общество "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", принадлежащий семье Дубового, в 2023 году рекордно увеличило свою прибыль. В частности, компания официально заработала более сотни миллионов гривен. В то время как в 2022 году ее заработки были скромнее и едва достигали 41 млн грн.







Среди бенефициаров "атомного бизнеса" семьи Дубового сейчас числится его дочь София Дубовая. Кроме того, АО владеет корпоративными правами на компании консорциум "АМП" и "ИНСТИТУТ „УКРОРГЭНЕРГОБУД“", которые еще недавно имели владельцев из России.

В данное время Дубовый получает миллионные доходы благодаря государству. Как свидетельствует анализ данных "Прозорро", заказчиками у АТ "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" являются государственные атомные компании.







Общая сумма освоенных у государства средств бизнесом Дубовых составляет более 370 млн грн. В сумму меньше указанной, государству, например, обходятся ремонт трех поврежденных оккупантами ТЭЦ. На эти нужды правительство недавно выделило 300 млн грн.

Такие значительные средства АЭС платят компании экс-бютовца, за бумажную работу: осуществление "авторского надзора за строительством" или, например, за "проектные работы" или "проектные работы по корректировке".

Дело в том, что АО КИЭП является эксклюзивным предприятием, владеющим стратегической информацией о проектировании энергообъектов в Украине, в частности атомных энергоблоков. Однако, государство фактически потеряло свой доступ и влияние на компанию из-за ее буквально захвата кадрами Дубового. В частности, как говорится в сообщении Минэнерго, 30 апреля, во время избрания новых членов наблюдательного совета АО КИЭП в бюллетень для голосования не было включено ни одного представителя государства. В Минэнерго также заявили, что должностные лица АО КИЭП незаконно лишили государство в лице Министерства энергетики Украины права на участие в управлении обществом. Соответственно, государство по этому поводу обратилось в правоохранительные органы Украины.

Напомним, в медиа Дубового в 2022 году называли теневым куратором атомной энергетики или еще "атомным бароном": по тем причинам, что его компании и компании его ближайших родственников имели якобы привилегированное положение с точки зрения освоения господрядов в атомно-энергетической отрасли.

Также напомним, что Дубовоый проходит подозреваемым по так называемому "делу Труханова" по "Краяну". НАБУ вручило ему подозрение в январе 2020 года, а в январе 2024 указанное производство было передано в суд.



