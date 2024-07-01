Экс-министр энергетики рассказал, действительно ли Украина экспортирует электроэнергию в ЕС

Бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, заявил, что Украина импортирует значительные объемы электроэнергии, а одновременный экспорт невозможен.

Алексей Оржель

По его словам, каждый украинец должен понимать, что важно не только обеспечить электроэнергией бытовых потребителей, но и необходимо поддерживать экономику. Если экономика не будет работать, мы не будем иметь производства товаров и услуг, а соответственно и заработной платы. Здесь, говорит бывший министр, сложно определить, что является приоритетом, но критическая инфраструктура стоит на первом месте. Это означает, что даже без электроэнергии должна быть доступна связь, вода и работа канализация. Люди остаются без света на долгое время из-за ограниченных ресурсов, которые у нас есть, считает эксперт.

Он добавил, что Украина использует трансграничные мощности для импорта электроэнергии на полную. По его словам, если проще объяснить, это как труба, которая может работать в одном или другом направлении. Поэтому когда мы используем мощности для импорта, экспорт становится невозможным, добавил Оржель.

Экс-министр также подчеркнул, что зарабатывать на экспорте электроэнергии сейчас бессмысленно из-за дефицита и высоких цен на внутреннем рынке, особенно для бизнеса.

"Заработать на экспорте сейчас просто бессмысленно, потому что, во-первых, есть дефицит, во-вторых, все же есть возможность продавать, у нас повышенные цены, в частности для бизнеса. Сама логика того, что есть какой-то экспорт невозможна. Отчасти открытая информация и можно смотреть, какие колоссальные объемы импорта электроэнергии идут в Украину. Это какие-то абсолютно непрофессиональные, иногда с политической тональностью заявления о том, что кто-то где-то экспортирует. перед Украиной в новом отопительном сезоне пытаются помочь нам как с импортом, так и с оборудованием", — подытожил Оржель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "Укрэнерго" также опровергали информацию о том, что Украина экспортирует электроэнергию в страны ЕС.



