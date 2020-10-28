Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля местной и центральной власти - эколог

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Станислав Молчанов
Экологическая катастрофа на Полтавщине в районе села Еристовка требует немедленного вмешательства властей. Об этом заявил эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Дмитрий Иванов.
По его словам, предприятие не выполнило ранее данное жителям Еристовка обещание обеспечить отселение людей из зоны экологической катастрофы. Обращение экологов и активистов областной власти, правительства и парламента с требованием защитить граждан результата до сих пор не дали.
Сейчас НЭЦУ вместе со своим Полтавским областным подразделением начали реализацию инициативы "Кременчуг — город устойчивого развития", которая является пилотным проектом Стратегии устойчивого развития Украины, сообщил Дмитрий Иванов. Согласно этой Стратегии Украина взяла на себя обязательства изменений в экологической политике. Но действия международной компании "Ferrexpo", очевидно, противоречат устойчивому развитию. Поэтому, считает эксперт, придется вместе с другими экологическими организациями обращаться к международному сообществу за помощью, поскольку экологическая катастрофа на Полтавщине окончательно вышла из-под контроля.
Отметим, что компания Ферекспо принадлежит бизнесмену Константину Жеваго, который скрывается от правосудия за границей по подозрению в многочисленных аферах и обмане вкладчиков банка "Финансы и кредит".
Как сообщалось, климатолог спрогнозировал, какие территории Украины в будущем уйдут под воду.
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