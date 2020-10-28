kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.10.2020

BTC/USD

13086.38

ETH/USD

385.94

LTC/USD

56.25

НБУ 28.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля местной и центральной власти - эколог
commentss НОВОСТИ Все новости

Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля местной и центральной власти - эколог

Эксперт призвал власти немедленно проверить работу карьера по добыче железной руды на Полтавщине

сегодня, 15:35
Автор:

Станислав Молчанов

Экологическая катастрофа на Полтавщине в районе села Еристовка требует немедленного вмешательства властей. Об этом заявил эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Дмитрий Иванов.

Экологическая катастрофа на Полтавщине вышла из-под контроля местной и центральной власти - эколог

"Из-за работы карьера по добыче железной руды люди живут под звуки взрывов, воздух загрязнен, вода испорчена. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей руководство Еристовского горно-обогатительного комбината, принадлежащего швейцарской компании "Ferrexpo", продолжает терроризировать деревню. Жители села и близлежащих населенных пунктов до Кременчуга свидетельствуют, что количество онкологических заболеваний из-за влияния предприятия по добыче железной руды в два раза выше, чем в среднем по области", — считает эксперт Национального экологического центра Украины.

По его словам, предприятие не выполнило ранее данное жителям Еристовка обещание обеспечить отселение людей из зоны экологической катастрофы. Обращение экологов и активистов областной власти, правительства и парламента с требованием защитить граждан результата до сих пор не дали.

Сейчас НЭЦУ вместе со своим Полтавским областным подразделением начали реализацию инициативы "Кременчуг — город устойчивого развития", которая является пилотным проектом Стратегии устойчивого развития Украины, сообщил Дмитрий Иванов. Согласно этой Стратегии Украина взяла на себя обязательства изменений в экологической политике. Но действия международной компании "Ferrexpo", очевидно, противоречат устойчивому развитию. Поэтому, считает эксперт, придется вместе с другими экологическими организациями обращаться к международному сообществу за помощью, поскольку экологическая катастрофа на Полтавщине окончательно вышла из-под контроля.

"Предприниматели, которые ценой здоровья местных жителей зарабатывают миллионные прибыли, должны не только заплатить за последствия своей деятельности, а привести свою деятельность к европейским экологическим стандартам", — подчеркнул Дмитрий Иванов.

Отметим, что компания Ферекспо принадлежит бизнесмену Константину Жеваго, который скрывается от правосудия за границей по подозрению в многочисленных аферах и обмане вкладчиков банка "Финансы и кредит".

Как сообщалось, климатолог спрогнозировал, какие территории Украины в будущем уйдут под воду.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ