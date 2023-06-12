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ЕК блокирует помощь польским фермерам в интересах Украины: кто в правительстве добился этого

В результате усилий министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского с западными партнерами президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тормозит выделение помощи польским фермерам в интересах Украины

сегодня, 16:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Урсула фон дер Ляйен аргументирует это тем, что Польша усложняет транзит украинского зерна, сообщают "УНН", ссылаясь на польские СМИ.

ЕК блокирует помощь польским фермерам в интересах Украины: кто в правительстве добился этого

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

Решение ЕС о выделении 40 миллионов евро польским фермерам под вопросом. Несмотря на предыдущие заявления, нет уверенности, что страны ЕС проголосуют за распределение 100 млн. евро компенсации в связи с чрезмерным импортом из Украины между пятью странами-соседями (для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии).


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Издание отмечает, что ожидалось, что решение будет принято уже в этот понедельник, поскольку еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сумел сначала убедить 13 стран, которые имели оговорку относительно идеи помощи ЕС исключительно для пяти стран-соседей Украины – предложив им 330 миллионов евро, в том числе в связи с засухой.

Однако, по данным СМИ, вопрос снова откладывается. В этот раз дело якобы блокирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, считающая, что Польша препятствует транзиту украинских сельскохозяйственных товаров.

"Очевидно, убедить ее занять такую непоколебимую позицию удалось после переговоров министра Сольского с западными партнерами. Так, недавно он провел разговор с министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Урсула фон дер Ляйен, как известно, является гражданкой этой страны и также неоднократно занимала посты в Немецком правительстве. Николай Сольский, как известно, последовательно работает на этом направлении, в частности, он призвал Еврокомиссию продолжить упрощенный режим экспорта для украинских товаров еще в феврале", — говорится в материале.

Напомним, ранее разгорелся скандал с соседними с Украиной странами Евросоюза, которые ввели запрет на экспорт нашей агропродукции. Это произошло после неудачных переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с европейскими партнерами.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/938266-ukrayinska-storona-domoglasya-vid-prezydenta-yek-blokuvannya-dopomogy-polskym-fermeram-v-interesah
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