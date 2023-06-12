ЕК блокирует помощь польским фермерам в интересах Украины: кто в правительстве добился этого

Урсула фон дер Ляйен аргументирует это тем, что Польша усложняет транзит украинского зерна, сообщают "УНН", ссылаясь на польские СМИ.

Николай Сольский. Фото: из открытых источников

Решение ЕС о выделении 40 миллионов евро польским фермерам под вопросом. Несмотря на предыдущие заявления, нет уверенности, что страны ЕС проголосуют за распределение 100 млн. евро компенсации в связи с чрезмерным импортом из Украины между пятью странами-соседями (для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии).



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Издание отмечает, что ожидалось, что решение будет принято уже в этот понедельник, поскольку еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сумел сначала убедить 13 стран, которые имели оговорку относительно идеи помощи ЕС исключительно для пяти стран-соседей Украины – предложив им 330 миллионов евро, в том числе в связи с засухой.

Однако, по данным СМИ, вопрос снова откладывается. В этот раз дело якобы блокирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, считающая, что Польша препятствует транзиту украинских сельскохозяйственных товаров.

. Николай Сольский, как известно, последовательно работает на этом направлении, в частности , он призвал Еврокомиссию продолжить упрощенный режим экспорта для украинских товаров еще в феврале", — говорится в материале. "Очевидно, убедить ее занять такую непоколебимую позицию удалось после переговоров министра Сольского с западными партнерами. Так, недавно он провел разговор с министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Урсула фон дер Ляйен, как известно, является гражданкой этой страны и также неоднократно занимала посты в Немецком правительстве

Напомним, ранее разгорелся скандал с соседними с Украиной странами Евросоюза, которые ввели запрет на экспорт нашей агропродукции. Это произошло после неудачных переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с европейскими партнерами.

