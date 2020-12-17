Египет ужесточил требования к въезду туристов: что нужно знать

Посольство Украины в Египте на своей странице в Фейсбуке сообщило, что страна несколько изменила условия въезда и усилила контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Египет усилил контроль за сертификатами об осуществлении ПЦР-теста. Фото: flytravel.com.ua

Теперь все граждане с шести лет без исключения должны предоставить сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Сертификаты будут подробно проверяться. На документе должна быть точная дата и время сдачи теста, печать, подпись врача или QR-код со ссылкой на результат теста, информация о личности.

Делаться тест должен в официальной зарегистрированной лабаратории.

Во внимание принимаются исключительно печатные сертификаты на английском языке, в которых нет исправлений или поправок.

Может быть так, что египетская сторона усомнится в достоверности теста. Тогда она может требовать, чтобы вы сделали повторный анализ после прилета. Поэтому Посольство Украины рекомендует заранее проверить, соответствуют ли ваши сертификаты египетским нормам.

Туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанными по прилету в аэропортах курортных городов, будут размещены в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Эти люди не смогут оставлять номера.

Также Посольство Украины советует убедиться, что ваш страховой полис сможет в случае непредвиденной ситуации покрыть расходы на изоляцию и лечение.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Том Круз обругал съемочную группу из-за несоблюдения карантинных норм.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!