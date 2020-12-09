Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии: о чем просит актер

Получивший тюремный срок за ДТП в центре Москвы популярный актер Михаил Ефремов снова обратился к родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова. На этот раз артист написал письмо младшему сыну скончавшегося. Фотография письма с подписью Ефремова опубликована в Telegram-канале Mash. Фото из открытых источников

"Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я, действительно, не понимаю, как мне дальше жить. Что я теперь смогу рассказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека", — говорится в письме.

С такими словами Ефремов обратился к младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию. В этой весточке актер в который раз просит прощения. Пишет, что молится, а еще рассказывает о своих переживаниях и вспоминает, как сам 20 лет назад потерял отца.

"Я знаю, что значит для сына потеря отца", — пишет в письме Ефремов.

Сообщается, что данное письмо сын Захарова передал адвокату Александру Добровинскому. По словам правозащитника, мнение Валерия на эту бумагу "неоднозначно". Сам же юрист отметил, что не знает, насколько это хорошая тактика — "жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца".

Как ранее сообщалось, актер уже писал письмо родственникам погибшего в резонансной аварии. Так, вдова Сергея Захарова показала письмо, которое Михаил Ефремов написал ей уже из тюрьмы. По словам адвоката пострадавшей стороны, это обращение показалось родственникам погибшего искренним и человечным. В письме актер убеждает Захарову, что каждый день молится за упокой души погибшего мужчины и за то, что доставил много горя людям.

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