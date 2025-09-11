Двухлетний мальчик выстрелил в себя из травмата: подробности инцидента

На Днепропетровщине произошел опасный инцидент: в городе Покров двухлетний мальчик получил ранение, случайно выстрелив себе в лоб из нашедшего дома травматического пистолета.

Двухлетний мальчик выстрелил в себя с травмата

О случившемся сообщили как медики, так и полиция Днепропетровской области. По словам заведующей Никопольской станцией экстренной медицинской помощи Валентины Марченко, вызов поступил вечером 10 сентября. Когда бригада прибыла на место, они увидели испуганную мать, которая держала на руках окровавленного ребенка с ранением в области лба.

Предварительно установлено, что малыш сам достал из ящика травматический пистолет и случайно нажал на крючок. Пуля попала ему в лоб. Врачи подчеркивают: к счастью, выстрел не нанес роковых повреждений, однако ситуация могла закончиться трагедией, ведь такие шары способны пробить кость или поразить жизненно важные органы.

После оказания первой помощи мальчика доставили в местную больницу, а затем перевезли в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Его жизни пока ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что во время инцидента дома находилась 31-летняя мать ребенка. Правоохранители уже начали проверку и решают вопрос возможной ответственности родителей за ненадлежащее хранение оружия.

