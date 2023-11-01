Двойное гражданство в Украине: поддерживают ли украинцы такое решение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине множественного гражданства. По его словам, украинцы, которые вынуждены были уехать, таким образом сохранят связь с Родиной. Однако поддерживают ли украинцы двойное гражданство.



Поддерживают ли украинцы двойное гражданство в Украине. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела исследование относительно того, поддержали бы украинцы инициативу иметь несколько паспортов.

Согласно результатам опроса, 49,7% украинцев поддерживают введение двойного гражданства в Украине, из них 19,6% выразили однозначную поддержку, а 30,1% выбрали вариант "скорее да".

Против множественного гражданства в Украине высказались 39,1% респондентов. Из них 24,9% указывают, что скорее не согласны на идею двойного гражданства, тогда как 14,2% опрошенных украинцев категорически против. Еще 11,2% украинцев затруднились ответить на вопрос о возможности введения множественного гражданства для граждан Украины.

Посмотреть результаты опроса двойного паспорта можно ниже:





Напомним, что в сентябре народный депутат Ярослав Железняк заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть два законопроекта о введении двойного гражданства в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американцы ответили, есть ли поддержка Украины в войне против России и Израиля против ХАМАСа национальными интересами США.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев считает, что дела в стране двигаются в правильном направлении. Результаты опроса свидетельствуют, что большинство считает, что Украина двигается в правильном направлении, однако это количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом.