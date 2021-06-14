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Двигаться до последнего вздоха: Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса

Владимир Зеленский вспомнил, как когда-то Григория Чапкис "судил" его во время шоу "Танцы со звездами"

сегодня, 15:47
Автор:

Лиля Воробьева

Президент Зеленский почтил память Григория Чапкиса, который ушел из жизни. На своей странице в Facebook глава государства написал искренний и эмоциональный пост, где вспомнил, как хореограф оценивал его танцевальный талант во время танцевального шоу в 2006 году.

Двигаться до последнего вздоха: Зеленский отреагировал на смерть Григория Чапкиса

Григорий Чапкис и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Кроме этого, гарант страны отметил вклад Чапкиса в историю украинского танца. Отметив, что его вклад он никогда не забудет.

"Умер Григорий Николаевич Чапкис. Личность, человек, большой танцовщик. У него был несгибаемый характер, сильная энергетика, огромное стремление жить с неповторимым" движением на паркете ". Всегда буду помнить его школу, его вклад в историю украинского танца. И его слова : "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я", — вспомнил Зеленский.

Он назвал Чапкиса "неисправимым оптимистом", ведь с этого артиста "действительно хотелось брать пример". По его словам, для хореографа танец был не просто работой, но всей его жизнью.

Владимир Зеленский также вспомнил фразу Григория Чапкиса, которую он навсегда запомнил и посоветовал сделать это другим.

"Надо двигаться до последнего вздоха". Всем нам советую никогда не забывать эти слова ", — подытожил президент.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис. Его сердце перестало биться на 92-м году жизни. Известно, что в последнее время Григорий Николаевич имел серьезные проблемы со здоровьем после пережитых нескольких пневмоний. Рядом с ним до последнего были его родные и близкие люди.



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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2837325769851114
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