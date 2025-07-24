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Две области Украины должны переименовать: когда именно

Днепропетровщину и Кировоградщину должны переименовать после войны

24 июля 2025, 22:34
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Недилько Ксения

Две области Украине необходимо переименовать в рамках закона о декоммунизации – Днепропетровскую и Кировоградскую, таким образом, как и были переименованы их областные центры. Об этом в интервью Укринформ сообщил Александр Алферов, глава Украинского института национальной памяти.

Две области Украины должны переименовать: когда именно

Две области Украины должны переименовать: когда именно

"Безусловно, речь идет о Днепропетровской области и Кировоградской области. У нас сегодня прекрасные переименования этих областных центров: город Днепр – как, собственно, себя днепряне всегда называли, и город Кропивницкий. И сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения к Конституции", – заметил глава УИНП.

Он отметил, что сейчас эта процедура невозможна, к тому же есть вопрос, как именно переименовывать регионы.

"К большому сожалению, изменения сегодня невозможны. И одновременно есть вопрос по поводу того, что область города Кропивницкого будет Кропивницкая; и есть вопрос относительно того, какое название будет иметь область, центром которой город Днепр: Днепровская, Сичеславская?

Но эти вопросы будут решены в ближайшее время, я убежден, после завершения военного положения", – добавил Алферов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области переименуют город и 13 сел и поселков. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Переименуют населенные пункты, названия которых содержали остатки имперской и советской символики или их названия не соответствуют современному украинскому языку.                                                                                                                                                      



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