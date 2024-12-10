Два города замерзают: Шмигаль раскрыл детали, в каких регионах проблемы с отоплением

Украина почти полностью обеспечила теплом дома, школы и больницы, но двум городам – Кривому Рогу и Херсону – придется подождать. Из-за последствий войны и постоянных обстрелов здесь до сих пор есть серьезные проблемы с подключением к отоплению.

Два проблемных города отопительного сезона: что сказал Шмыгаль

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, большинство населенных пунктов Украины успешно вошли в отопительный сезон. Почти все дома, детсады, школы и больницы страны сейчас имеют тепло. Но в Херсоне и Кривом Роге ситуация остается сложной.

"Сейчас почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детсадов — подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, страдающий вражескими обстрелами, и Кривой Рог", — рассказал глава правительства.

Чтобы помочь предприятиям, которые из-за обстрелов потеряли часть оборудования или полностью разрушены, правительство утвердило новые правила реструктуризации долгов. Это позволит компаниям, обеспечивающим теплоснабжение и водоснабжение в прифронтовых регионах, уменьшить финансовое давление и продолжать работу.

В Кривом Роге ситуация с отоплением пока одна из самых плохих. По состоянию на 6 декабря без тепла остаются 443 дома, из которых более половины так и не получили отопления с начала сезона. Местные власти вместе с правительством работают над решением этой проблемы, но пока прогресс медленный.

Из-за задержек в запуске теплоснабжения и возможных возбуждений уже возбуждено уголовное дело. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, расследование должно показать, кто виноват в задержке, ведь тысячи жителей остаются без тепла.

Херсон также находится в тяжелой ситуации. Из-за постоянных обстрелов ремонтники сталкиваются с опасностью каждый день, что затрудняет восстановление инфраструктуры. Несмотря на это, работы продолжаются, и власти обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить людей теплом в кратчайшие сроки.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине в октябре начался отопительный сезон , однако многие проблемы еще не решены, и граждане остаются без отопления. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко предупредил, что ситуация может значительно ухудшиться и даже без действий врага миллионы граждан могут остаться без отопления.