Дуров рассказал, как Telegram будет отпугивать преступников: введены новые правила работы

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о существенном улучшении безопасности поиска в мессенджере. По его словам, в течение последних недель команда модераторов совместно с искусственным интеллектом провела глубокий анализ и очистку результатов поиска, сделав их более безопасными для пользователей. Об этом Дуров сообщил в своем англоязычном канале в Telegram.

Павел Дуров

По его словам, все обнаруженные опасные материалы больше недоступны. Кроме того, были обновлены Условия предоставления услуг и Политика конфиденциальности, которые теперь распространяются на всех пользователей, независимо от их местонахождения.

Также Дуров подчеркнул, что в случае нарушения правил мессенджера, IP-адреса и телефонные номера пользователей могут быть переданы соответствующим органам по обоснованным юридическим запросам. Он призвал пользователей сообщать об опасном или незаконном контенте через официальный бот @SearchReport.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для общения и получения новостей, а не для распространения нелегальных товаров или услуг. Мы не позволим злоумышленникам ставить под угрозу безопасность нашей платформы почти с миллиардом пользователей", — подчеркнул Дуров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце августа во Франции задержали Павла Дурова. Ему грозило до 20 лет тюрьмы из-за расследования различных преступлений, связанных с использованием Telegram. Во Франции причиной задержания Дурова называли его отказ от сотрудничества при расследовании различных преступлений, связанных с использованием Telegram: торговля наркотиками, сексуальное насилие над детьми и мошенничество из-за отсутствия модерации на платформе. Ему угрожала тюрьма.