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Дружественная к Россию страна не пустила россиян: сняли с рейса 20 российских туристов

Миграционная служба Аргентины не разрешила гражданам России попасть в страну. Все из-за популярности "родильных туров" россиянок.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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20 россиян воспользовались услугами авиакомпании Emirates и планировали из Дубаи попасть в Буэнос-Айрес, однако российских туристов сняли с рейса и не пустили в Аргентину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дружественная к Россию страна не пустила россиян: сняли с рейса 20 российских туристов

Аргентина не пустила руссийских туристов в страну. Фото из открытых источников

Российские операторы обратились в авиакомпанию Emirates с просьбой объяснить причину отказа для граждан РФ. В авиакомпании объяснили, что решение о запрещении принимала миграционная служба Аргентины, поэтому они не знают точных деталей ситуации с российскими туристами.


Однако российские туристические операторы указывают, что Аргентина ввела дополнительный контроль для туристов после того, как возросла популярность "родильных туров" в страну. Когда российские туристы улетают в Аргентину рожать и таким образом получают вид на постоянное проживание, что позволяет в будущем получить двойное гражданство. Главная цель таких действий состоит в том, что аргентинский паспорт дает больше возможностей для путешествий по миру, чем российский.

Интересно, что в тот же день кроме двух десятков летевших в Аргентину россиян еще двоих граждан РФ не пустили в Бразилию.

"Бывает, что возникают проблемы у летящих в Мексику россиян, поскольку оттуда некоторые наши соотечественники пытаются попасть в США, но с Бразилией ситуация другая", – комментирует ситуацию представитель российской туристической компании.

Правительство Аргентины подсчитало, что за 2022 год в Буэнос-Айрес прилетели около 10 тыс. беременных россиянок для рождения детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США ужесточают санкции против России и начали охоту на теневой флот РФ.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами.



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Источник: https://www.tourdom.ru/news/rossiyskikh-passazhirov-snyali-s-reysov-iz-dubaya-v-argentinu-i-braziliyu.html
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