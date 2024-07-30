Дружба с Китаем не приносит желанный результат: что происходит с экономикой Венгрии

ВВП Венгрии сократился на 0,2% во втором квартале по сравнению с первым кварталом. В годовом выражении рост экономики замедлился до 1,5%, что значительно ниже прогноза на второй квартал в 2,3%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Замедление экономики связано с падением спроса на товары китайских заводов, расположенных в Венгрии. Экономика Венгрии стала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, которые производятся на этих заводах, указывает агентство.

Министр экономики Венгрии Мартон Надь в своем заявлении после публикации данных подтвердил, слабые показатели экономики связаны с проблемами экспорта промышленной продукции в Западную Европу, главным образом в Германию.

Явные признаки слабости венгерской экономики появились после того, как правительство в начале июля ввело новые налоги и продлило временные, чтобы покрыть дефицит бюджета, который достиг своего годового целевого показателя уже в первом квартале.

Европейский союз сократил доступ Венгрии к некоторым фондам из-за коррупции и проблем с верховенством закона, напоминают в агентстве.

Чтобы стимулировать экономику, Венгрия готовит в бюджете на 2025 год программы поддержки малого бизнеса. Также венгерский Центробанк намерен сокращать учетную ставку, которая (как и ставка ЦБ Румынии) сейчас самая высокая в ЕС – 6,75%.

По словам министра экономики Надя, Венгрия планирует достичь роста ВВП в 4% в 2025 году.

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