Друг Путина Вучич поразил позицию о помощи Украины и окончании войны

Президент Сербии Александар Вучич во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" выразил готовность помочь в восстановлении одного из городов Украины, разрушенных в результате российской агрессии. В то же время он признал, что вопрос о прекращении войны остается чрезвычайно сложным и не имеет простых ответов.

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Отвечая на вопрос о возможности достижения мира между Киевом и Москвой, Вучич отметил:

"Этот вопрос на сотни миллиардов долларов или евро, и я не могу вмешиваться во внутренние дела Украины. Решение должно принадлежать самой Украине".

Кроме того, он рассказал о перспективах развития экономического сотрудничества между Сербией и Украиной. По словам Вучича, стороны обсудили ряд гуманитарных и торговых вопросов, а также новые модели взаимодействия, способствующие углублению двусторонних отношений.

Президент Сербии также анонсировал предстоящие переговоры с Владимиром Зеленским для более детального обсуждения экономических вопросов и укрепления сотрудничества.

В своей вступительной речи Вучич подчеркнул, что для него большая честь присутствовать в Украине, особенно в Одессе, и поблагодарил за теплый прием.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Сербии Александр Вучич прокомментировал заявление российской Службы внешней разведки относительно того, что сербская оборонная промышленность якобы через посредников поставляет Украине боеприпасы. Сербские медиа привели слова Вучича, который сообщил, что этот вопрос он лично обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, разговор на эту тему проходил как в присутствии представителей обеих делегаций, так и лицом к лицу.