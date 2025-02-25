Друг Путина покаялся за поддержку резолюции ООН с осуждением агрессии РФ

Президент Сербии Александар Вучич, который ранее назвал россиян друзьями, объясняя отказ вводить санкции против РФ, теперь поспешил оправдаться, заявив, что Сербия проголосовала за европейскую резолюцию по Украине на Генеральной Ассамблее ООН, но считает, что допустила ошибку, ведь собиралась воздержаться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РТС.

Александар Вучич. Фото из открытых источников

Александар Вучич извинился перед гражданами страны за процедуру голосования в Генассамблее ООН по резолюции по Украине.

"Я думаю, что Сербия сегодня совершила ошибку. Я извиняюсь перед гражданами Сербии за это и сам несу за это вину, потому что, наверное, я устал и обременен, и не могу все успеть", – сказал Вучич.

По его словам, иногда он не успевает разобраться, когда получает что-то в материалах, или не все поправки.

"Объяснение я получил после голосования в ООН, где, чтобы было понятно, мы голосовали за европейскую резолюцию. Что касается американской резолюции, то мы проголосовали именно так, как и должны были, мы воздержались. По моему мнению, мы должны были воздержаться и в вопросе европейской резолюции. И, как видите, я говорю это в тот момент, когда вполне понятно, что из-за этого я потеряю благосклонность или политические баллы в ЕС. Я считаю, что Сербия должна была воздержаться", – сказал Вучич.

По его словам, ему некого винить, кроме себя. Сербский лидер заявил, что он якобы недостаточно с этим разобрался, возможно, это произошло из-за усталости, возможно, было слишком много дел на столе.

"Я прошу прощения, прежде всего, у граждан Сербии. Объяснение, которое я услышал после этого, заключалось в том, что мы бы подтвердили наши взгляды на территориальную целостность. Мы бы не отрицали их, даже если бы воздержались. Я не думаю, что мы должны заискивать перед любой силой – ни к русским, ни к американцам, ни к кому", – пояснил Вучич.

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