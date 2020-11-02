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Дожди или солнце: синоптики сделали прогноз на начало недели

Самые сильные дожди синоптики сегодня обещают в восточных регионах Украины

сегодня, 06:15
Автор:

Виолетта Комаровская

Сегодня, 2 ноября, погода словно разделит Украину на две половины. В одной весь день будет светить солнце, во второй — жителям не обойтись без зонтиков. Такой прогноз на понедельник опубликовали на сайте Укргидрометцентра. 

Дожди или солнце: синоптики сделали прогноз на начало недели

Погода 2 ноября. Иллюстрация: istock

В западные регионы Украины вернулась солнечная и теплая погода. В течение дня здесь не будет и намека на дождь. Воздух прогреется до 11-12 градусов тепла. Правда, уже ночью возможны небольшие заморозки. 

На Севере Украины солнечную погоду синоптики обещают только в Житомирской области. В остальных могут пройти дожди, местами достаточно сильные. Температура воздуха днем — до +11.

Незначительные осадки сегодня возможны и в центральных регионах. Дневной максимум — будет на уровне 10-11 градусов.

Немного теплее — в восточных регионах. Днем термометры могут показать сразу +14. Правда тепло будет омрачено сильными дождями, которые могут не прекращаться весь день.

На Юге Украины сегодня также до +14. Дожди пройдут практически везде, кроме Одесской области. Там весь день будет солнечно.

До завтра дожди в Украине не прекратятся, но станут намного слабее. А уже в средине недели тучи разойдутся полностью.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как быстро прийти в себя осенним утром. 


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