Дождались: Украина окончательно утвердила вакцину от Johnson & Johnson

В Украине вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson добавили в список применяемых и допустимых на территории нашей страны. Тот, кто сделает прививку этим препаратом также может быть уверен в том, что он получит ковид-сертификат. Как передает издание "Комментарии", такой новость у себя в Telegram поделился нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.

Вакцина Johnson & Johnson Фото: unn.com.ua

Разговоры о том, чтобы в Украине появилась возможность прививаться вакциной Johnson & Johnson идут уже давно, ведь главное отличие от других вакцин, которые зарегистрированы на территории Украины, состоит в том, что не нужно делать две дозы вакцины. Для получения защиты достаточно сделать один укол. Регистрация препарата Johnson & Johnson в нашей стране состоялась еще в начале лета, но в список официально применяемых она была включена только теперь.

Также нардеп рассказал, что не нужно отправляться на самоизоляцию тем людям, которые имеют на руках документы, подтверждающие о выздоровлении от коронавируса или же подтверждающие вакцинацию хотя бы одной дозой вакцины.

Читайте также на портале "Комментарии" — медики категорически против того, чтобы обеспеченные государства начали прививать своих граждан третьей дозой вакцины против коронавируса. В таком случае, уверены, медицинские специалисты, может умереть гораздо больше людей, нежели удастся спасти таким методом. Вся проблема кроется в том, что лишком маленький процент вакцинации людей из групп риска и после решения богатых стран начать вакцинацию третьей дозой в мире может возникнуть дефицит вакцин. В случае новой волны заболеваемости, больницы могут быть забиты.

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