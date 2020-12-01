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Главная Новости Общество события Дождались: с декабря выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев
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Дождались: с декабря выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев

С этого месяца сумма прожиточного минимума составит 1769 гривен

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня в Украине выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Дождались: с декабря выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев

С декабря выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Фото: dlpng.com

Повышение произошло в соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Прожиточный минимум подняли для отдельных категорий населения, в частности, для лиц, утративших трудоспособность.

Отныне сумма прожиточного минимума составит 1769 гривен. Напомним, что ранее эта выплата была меньше на 57 гривен. Пересчет пенсий и прожиточного минимума произойдет автоматически.

Пенсии будут повышаться с учетом сверхнормативного стажа человека, доплаты до минимального размера пенсий, повышений, рассчитываемых исходя из прожиточного минимума.

Напомним, что Министерство социальной политики разработало календарь повышение пенсий с нового года. Как сообщает министр Марина Лазебная, минимальная пенсия гражданам, которым исполнилось 65 лет, повысится на 400 гривен.

Правительство направило 1,5 миллиардов гривен на выплаты пенсионерам.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для лиц в возрасте до 35 лет с июля 2021 года. Хорошо это или плохо — предлагаем прочитать мнения экспертов по этому поводу.

Также ранее рассказывалось, что в Украине начали действовать "приоритетные часа" для пожилых людей в учреждениях торговли и услуг. Пенсионеров имеют пропускать без очереди с 10:00 до 12:00 во всех торговых центрах, учреждениях и магазинах. Мероприятие направлено на уменьшение количества случаев инфицирования коронавирусом групп риска.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905499-v-ukrayini-vidsogodni-zrosli-prozhitkoviy-minimum-ta-pensiyi
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