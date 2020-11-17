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Дождь, снег и первые сильные морозы - каким будет 17 ноября

Одевайтесь потеплее и не забудьте зонты

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 17 ноября, по всей Украине ожидается резкое похолодание. На востоке, севере и Киевской области пройдет снег, на дорогах гололед. Температура воздуха будет в пределах 1-6 градусов мороза. В западных областях, Одессе и Виннице — дождь. Здесь будет немного теплее — столбик термометра ночью будет колебаться до - 4° до +7 тепла. На остальной территории Украины в основном без осадков. 

Дождь, снег и первые сильные морозы - каким будет 17 ноября

В Киеве 17 ноября ожидается снег ближе к вечеру, температура воздуха абсолютно нейтральная — около 0°.

Сегодня по народному календарю — Еремин день. Не зря предки говорили - "Ерема – сиди дома". Считалось, что бесы вышли из преисподней на землю и разгуливают по улицам, делают попытки проникнуть в дома, чтобы стащить угля или огня. Поэтому сегодня никого ничем не угощают и не дают взаймы — иначе счастье своё отдать можно. А сны, снящиеся в ночь на 17 ноября — вещие. Запоминайте, что вас ждет!

Дождь, снег и первые сильные морозы - каким будет 17 ноября - фото 2

Ранее "Комментарии" писали об  уходе за кожей в зимний период, ведь ни для кого не секрет, что с наступлением холодов наша кожа требует большего ухода, ведь зимнее время года она переносит гораздо хуже теплого. Косметологи дали несколько дельных советов, как защитить кожу от холода.






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Источник: https://meteo.gov.ua/
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