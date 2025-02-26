Довольны ли украинцы жизнью: опрос КМИС

У большинства опрошенных украинцев низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности. 75% украинцев испытывают низкий уровень удовлетворенности жизнью и только 25% – высокий или очень высокий уровень. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Украинцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что каждый второй опрошенный испытывает счастье на низком или среднем уровнях, а 43% респондентов отметили высокий или очень высокий уровень счастья в предыдущий день до опроса.

В то же время большая часть респондентов (62%) также ощущает смысл и ценность в своей деятельности, а более трети оценивают свою деятельность как "частично стоимостную".

"Это может свидетельствовать о необходимости поддержки и поощрения людей активного участия в жизни и общественном развитии, а также о необходимости создания возможностей для самореализации", — говорят социологи.

Читайте на портале "Комментарии" — доля беженцев, которые планируют вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

В то же время возросла доля тех, кто точно не планирует возвращаться в Украину – таких уже 13,5%, что почти вдвое больше, чем в январе 2024 года. Еще 20%, скорее всего, не вернутся. Почти половина желающих вернуться в Украину (44%) еще не определилась со сроками возвращения. На решение вернуться домой влияют как факторы безопасности, так и экономические факторы. В частности, на такое решение положительно повлияли: окончательное окончание войны (53%), высокий уровень жизни в Украине (46%), возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%), прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (31%), и прекращение боевых действий в родном регионе (2).



