Допустили прорыв врага и потери личного состава: детали громкого дела задержанных генералов

Бездействие высокопоставленных должностных лиц на Харьковщине в мае 2024 года повлекло за собой потерю территорий, которые захватили российские войска. В настоящее время бывшим военным чиновникам выдвинуты подозрения, и в ближайшее время им изберут меру пресечения, об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Бои в Харьковской области

Она сообщила, что по данным следствия, двух генералов и полковника подозревают в служебной халатности, которая привела к прорыву врага в Харьковской области. Важно, что речь идет не о начале полномасштабного вторжения, а о событиях мая 2024 г., когда российские войска начали новое наступление на регион.

Кроме того, подчеркнула Сапьян, халатность командования стала причиной значительных потерь как среди личного состава, так и вооружения.

Сапьян сообщила, что бывший командир 125 бригады ТРО и генерал-лейтенант не смогли адекватно оценить потенциальные угрозы и не отреагировали на рост боевого потенциала противника в зоне ответственности их подразделений.

"Они не отреагировали на наращивание врагом боевого потенциала и на угрозы. Ну и понимаем, к чему все это привело", — сказала спикер ГБР.

Кроме того, она сообщила, что бывший командир 415-го батальона 23-й отдельной механизированной бригады не организовал оборонное сражение в ключевых населенных пунктах – Слобожанском, Стрелечей и Липцах, входивших в батальонный рубеж обороны.

"Их нужно было включить в опорные пункты, подготовить их к защите и соответственно — противодействовать борьбе противника, оборудовать места хранилищами и складами. Это также не было сделано. Это привело к потерям территорий и самое главное — к потерям военнослужащих", — добавила Сапьян.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о задержании высокопоставленных генералов.



