Дополнительные 2 361 грн ежемесячно: кто из пенсионеров сможет рассчитывать на выплаты

С 1 января 2025 года часть пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС пенсионеров будут получать ежемесячную надбавку в размере 2 361 грн. Эти выплаты предусмотрены в бюджете Украины на 2025 год, о чем сообщила Татьяна Коваль, начальник управления пенсионного обеспечения главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Некоторым пенсионерам увеличат пенсию с 2025 года

Дополнительные средства получат только те пенсионеры, которые:

пострадали от Чернобыльской катастрофы;

не работают;

проживали на территориях безусловного или добровольного отселения в период с 1986 по 1993 год.

В такие зоны в Черкасской области входят четыре населенных пункта: поселок Петровская Буда, села Тростянец, Княжа и Чичиркозовка. По словам представителей Пенсионного фонда, сейчас там проживают 653 пенсионера, которые отвечают указанным критериям.

Выплаты размером 2361 грн будут начисляться каждый месяц и будут продолжаться в течение действия военного положения. Таким образом, правительство стремится поддержать самые уязвимые категории населения, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС.

"Только они с 1 января 2025 будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 грн. Выплата назначена на период действия военного положения", – отметила Татьяна Коваль.

Читайте на портале "Комментарии" - Ноябрь стал решающим месяцем для украинских пенсионеров, проживающих за границей. Им необходимо пройти обязательную процедуру физической идентификации, чтобы подтвердить свое право на получение пенсий. Без этого их выплаты могут быть прекращены.