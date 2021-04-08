Донбассу грозит еще одна серьезная катастрофа

Кроме оккупации, частого огня, разрушенной экономики и инфраструктуры, Донбассу может угрожать еще одна серьезная проблема. На этот раз экологическая. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эфире телеканала "Дом".

Новости Донбасса: территории угрожает еще одна катастрофа. Фото: infonews.org.ua

По словам политика катастрофа может произойти из-за того, что российские оккупанты не откачивают воду из шахты "Юный коммунар" (Юнком). Соответственно это будет влиять на радиационный фон в регионе.

Как сообщает Роман Абрамовский, сейчас положение на Донбассе стабильное. Однако сколько радиационный фон продержится в пределах нормы — неизвестно.

Украинцы только два раза контролировали состояние радиационного фона на восточной территории — 17 февраля и 5 марта. Для этого отбирались образцы почвы и воды.

Чтобы предотвратить будущую опасность, украинцы должны получить полный доступ к шахте и детально изучить ситуацию. Однако российские оккупанты сделать этого не дают. Кроме того, в исследовательских работах было отказано представителям организаций ОБСЕ и МАГАТЭ.

Роман Абрамовский отмечает, что с сухой консервации шахта могла перейти в мокрую консервацию. А это прямая угроза затопления шахты.

Напомним, что представитель украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о намерениях Кремля, который обостряет ситуацию на Донбассе. Прочитать об этом можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Зеленский назвал единственный путь к окончанию войны на Донбассе. Что станет настоящим сигналом для России, смотрите здесь.

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