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Дочь Ирины Фарион обнародовала последнее письмо матери к погибшему зятю

Трогательное прощание: дочь Ирины Фарион поделилась последним письмом матери к зятю-герою

сегодня, 11:24
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Черновалова Кристина

Дочь известного общественного деятеля Ирины Фарион, убитой летом 2024 года, опубликовала письмо, которое ее мама написала своему зятю Василию Лицу. Он погиб на фронте, защищая Украину. Письмо стало своеобразным прощальным посланием, исполненным теплых слов и благодарности.

Дочь Ирины Фарион обнародовала последнее письмо матери к погибшему зятю

София Особа (Семчишин) с мужем Василием и портретом Ирины Фарион

В своем письме Ирина Фарион обращалась к Василию со словами.

"Дорогой, родной, самый лучший, самый сильный, самый светлый, самый ответственный Сыну... Поздравляю с утром. Спасибо тебе за твое Божие, Преданность и Служение Украине."

Она выразила глубокую благодарность за любовь, которую он даровал ее дочери, и подчеркнула, что его нравственные качества передадутся детям, Эве и Дмитрию.

Дочь Ирины Фарион обнародовала последнее письмо матери к погибшему зятю - фото 2

Эти слова были особенно важны для дочери Ирины Фарион, Софии Личности-Семчишин, потерявшей не только мать, но и мужа, оставшись одна с двумя маленькими детьми. Письмо стало символом силы и поддержки, в которой так нуждается семья в это тяжелое время.

"Очень скучаем и ждем с великой Победой", – написала Фарион в своем прощальном обращении, выражая надежду на предстоящую победу Украины. Это письмо взбудоражило многих людей, напоминая о том, что даже после потери близких важно помнить об их любви и преданности своей стране.

Напомним, что 6 октября 2024 года стало известно о гибели Василия Лица, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении. О трагедии сообщила его супруга, София Семчишин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу об убийстве Ирины Фарион появились новые подробности . Одорологическая экспертиза, аналогичная дактилоскопии, позволяет идентифицировать человека по уникальному запаху, который он мог оставить с поличным.



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Источник: https://www.instagram.com/sofiyasemchyshyn/
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