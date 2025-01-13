Дочь Фарион подала иск в суд на 15 млн грн за моральный ущерб

Дочь Ирины Фарион София Семчишин подала иск в Шевченковский районный суд Львова с требованием компенсации морального вреда в размере 15 млн грн от Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве ее матери. Об этом сообщила адвокат Софии Семчишин во время слушания дела 13 января.

София Семчишин. Фото: 24 Канал

София Семчишин отметила, что намерена передать полученную сумму в поддержку Вооруженных сил Украины, в частности для подразделения, в котором служил ее погибший муж, Василий Особа.



Адвокат Вячеслава Зинченко также обратился в суд с просьбой обеспечить подозреваемому дополнительную охрану, поскольку в сети поступают угрозы в его адрес. Он попросил предоставить Зинченко бронежилет и шлем при транспортировке в суд, поскольку при выходе из автозака он не защищен от возможных атак.

Перед началом слушания Зинченко в очередной раз заявил о своей невиновности по делу об убийстве Ирины Фарион.

3 января Шевченковский суд Львова продлил арест Вячеслава Зинченко на 60 суток. Он будет оставаться под стражей до 4 марта без внесения залога.

Кроме того, представительница потерпевшей, адвокат Софии Семчишин, подала ходатайство о защите ее безопасности, поскольку ее подзащитная получает угрозы в соцсетях. По словам адвоката, угрозы распространяются также в отношении детей Софии. Одной из угроз было сообщение типа "Пора дочки к маме", "Она тоже хочет пулю".

Суд принял решение о предоставлении охраны Софии Семчишин и ее детей на два месяца.

Ранее "Комментарии" уже писали, что дочь убитого языковеда и народного депутата Ирины Фарион София Семчишин боится за свою жизнь и жизнь детей. Она просит о государственной охране из-за угроз в соцсетях в адрес ей и ее детям.