До трех лет за решеткой или 85 тысяч гривен штрафа: какой запрет ввели в Украине

С 1 ноября украинским рыбакам придется осторожнее – стартовал сезонный запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Это специальные места на дне рек и озер, где рыба прячется от холода. Отлов рыбы здесь строго запрещен, ведь это может взорвать естественный баланс в водоемах.

Где и почему рыбалка может обернуться на штраф до 85 тысяч

Зимовальные ямы – это природные "квартиранты" для рыб, где они собираются на зимовку. Здесь рыба меньше двигается и становится более уязвимой, поэтому отлов в таких местах ставит под угрозу будущую популяцию. Именно поэтому власти запретили любое рыболовство в зимовальных ямах, опубликовав список таких мест по всей Украине.

Но если без рыбалки вам не представить зиму, есть хорошая новость – в определенных местах ловить рыбу все же можно. Однако правила строги: разрешаются только зимние удочки, спиннинги и поплавочные снасти, и не более семи крючков на одного рыбака. Крючок должен быть небольшим – расстояние от цевья до кончика жала не больше 10 миллиметров. Что касается приманок – здесь можно экспериментировать, выбирая как естественные, так и искусственные варианты.

Если кто-нибудь решится рискнуть и нарушить запрет, его ждут значительные штрафы: от 34 до 680 гривен за незначительные нарушения. В случае же серьезного ущерба штрафы могут возрасти до 17 000 – 85 000 гривен, а иногда это даже может привести к лишению свободы на срок до трех лет.

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