До какой даты нужно потратить "тысячу Зеленского", иначе деньги "сгорят"

Подать заявку на получение тысячи гривен "зимней еПоддержки" (так называемая "тысяча Зеленского") можно до конца февраля, а потратить средства можно до конца 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе "Дії".

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

"Подать заявление можно в течение всего зимнего периода — до 28 февраля 2025 года, а использовать средства — до 31 декабря 2025 года", — говорится в сообщении.

Программа доступна для всех граждан, находящихся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий. "Зимняя еПоддержка" предназначена не только взрослым, но и детям. Для этого родители должны оформить заявление на каждого своего ребенка.

Средства программы начисляются на карту "Национальный кэшбек". Украинцы, которые получают выплаты через почту, смогут получить тысячу гривен в отделениях Укрпочты. Если у человека отсутствует РНОКПП, следует обратиться в один из банков-партнеров программы.

Полученные деньги можно использовать на: коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги; образование, спорт, отдых, транспорт, мобильную связь, страхование; благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации; салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство экономики опубликовало отчет о влиянии программ развития на ВВП Украины в 2024 году. В нем указано, какое влияние имели программы "Национального кэшбека" и "Зимняя еПоддержка", которая также известна как "тысяча Зеленского".

Согласно оценкам правительства, реальный ВВП Украины в 2024 году увеличится на 3,9%. В частности, 0,64% от этого роста составили программы развития ВВП. Из них наибольший рост для экономики предоставила программа поддержки производителей "кредиты 5-7-9" – 0,422% ВВП. Следующей стала программа "єОселя" — 0,056%.



