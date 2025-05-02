До 4500 грн на человека: новый вид помощи в Украине

Социальное пособие для тех, кто не может самостоятельно справиться, стартует с 1 июля 2025 года. В рамках этой программы предусмотрены ежемесячные выплаты.

Социальная помощь для украинцев (фото из открытых источников)

Подать документы для участия в программе можно через портал "Действие" или непосредственно в отделениях Пенсионного фонда. Проект является экспериментальным и будет реализовываться в два этапа. Начиная с 1 июля, обращаться за помощью смогут малообеспеченные семьи, многодетные семьи, матери-одиночки, а также семьи, где один из родителей уклоняется от выполнения обязанностей по ребенку и не платит алименты.

С 1 октября 2025 года программа будет распространена на другие категории уязвимых семей. Следует учитывать, что получить можно только одну выплату — либо экспериментальную, либо назначаемую по стандартной процедуре.

В состав семьи включают: супругов, несовершеннолетних детей, совершеннолетних детей с инвалидностью, нетрудоспособных родителей, лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью I группы, мужчин и женщин, не состоящих в браке, но имеющих общих детей. Все эти лица должны совместно проживать, чтобы быть учтены в составе семьи.

Размер выплат зависит от совокупного дохода семьи и рассчитывается как разница между гарантированным минимумом и фактическими доходами за последние три месяца.

Базовый размер пособия составляет:

4500 грн — на первого члена семьи;

3150 грн — на каждого следующего совершеннолетнего;

4500 грн — на ребенка или человека с инвалидностью I-II группы.

Для людей пенсионного возраста, не имеющих полного трудового стажа, применяются отдельные суммы:

до 10 лет стажа — 2385 грн;

10–20 лет – 2790 грн;

20–30 лет – 3150 грн;

более 30 лет — 3960 грн.

Заявки и данные будут подлежать проверке. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода, если программа будет продлена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сколько пенсионеров в Украине получают самые низкие выплаты . В Верховной Раде Украины отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель. В этом месяце на пенсии было направлено 67,4 млрд грн (58,0 млрд грн – через уполномоченные банки, 9,4 млрд грн – через АО "Укрпочта"). Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, второй месяц подряд рекордные выплаты в результате проведенной в марте индексации. Всего с начала 2025 года на выплату пенсий было направлено – 258,7 млрд. грн. По данным Гетманцева, на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% – с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн)).