«ДНР» и «ЛНР» не ждет судьба Крыма: в ТКГ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Москва никогда не пойдет на то, чтобы поступить с ОРДЛО, как в свое время с Крымом, нарушив все международные нормы, официально присоединить эти территории к России. Если Кремль пойдет на такой шаг, то он автоматически лишится важного рычага в давлении на Украину. Как информирует издание "Комментарии", таким мнением поделился журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в интервью YouTube-канала Politeka Online, пишет портал "Остров".
Донбасс Фото: Facebook Денис Казанский
Сергей Гармаш считает, что не может быть даже разговора о том, что Россия может присоединить к себе оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Собственно говоря, ни для того в Кремле и затевали всю эту войну против Украины, чтобы отобрать Донбасс. Задача была – подпитывать постоянно тлеющий конфликт, который будет сдерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО. Важно также понимать, что люди, которые проживают на Донбассе для России абсолютно не важны.
Гармаш уверен, что Россия и дальше будет использовать ОРДЛО настолько, насколько это позволит Киев и международное сообщество. При этом журналист допускает, что Кремль может принять решение – поступить с оккупированным Донбассом также, как в свое время с Абхазии и Южной Осетии. Может быть признана "фиктивная независимость" ОРДЛО. На такой шаг Москва пойдет в том случае, когда будет очевидно, что воевать больше нет ни сил, ни ресурсов и нужно идти на "замораживание" конфликта.
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Брат
сегодня, 09:15
Ошибаетесь-идиоты.В течении 5 лет рухнет пендоссия,да и гейропа развалиться,и кто тогда будет у майданутых за спиной.Вот тогда путин,с наименьшими для России потерями и вернет русскую землю,нагло захваченную нагло-саксами.