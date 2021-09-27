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«ДНР» и «ЛНР» не ждет судьба Крыма: в ТКГ сделали заявление

Гармаш считает, что оккупированный Донбасс для России - инструмент давления на Украину

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей

Москва никогда не пойдет на то, чтобы поступить с ОРДЛО, как в свое время с Крымом, нарушив все международные нормы, официально присоединить эти территории к России. Если Кремль пойдет на такой шаг, то он автоматически лишится важного рычага в давлении на Украину. Как информирует издание "Комментарии", таким мнением поделился журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в интервью YouTube-канала Politeka Online, пишет портал "Остров".

«ДНР» и «ЛНР» не ждет судьба Крыма: в ТКГ сделали заявление

Донбасс Фото: Facebook Денис Казанский

Сергей Гармаш считает, что не может быть даже разговора о том, что Россия может присоединить к себе оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Собственно говоря, ни для того в Кремле и затевали всю эту войну против Украины, чтобы отобрать Донбасс. Задача была – подпитывать постоянно тлеющий конфликт, который будет сдерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО. Важно также понимать, что люди, которые проживают на Донбассе для России абсолютно не важны.

Гармаш уверен, что Россия и дальше будет использовать ОРДЛО настолько, насколько это позволит Киев и международное сообщество. При этом журналист допускает, что Кремль может принять решение – поступить с оккупированным Донбассом также, как в свое время с Абхазии и Южной Осетии. Может быть признана "фиктивная независимость" ОРДЛО. На такой шаг Москва пойдет в том случае, когда будет очевидно, что воевать больше нет ни сил, ни ресурсов и нужно идти на "замораживание" конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Фесенко рассказал, почему Россия никогда не пойдет на замораживание конфликта на Донбассе.



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Источник: https://www.dialog.ua/opinion/237079_1632679032?fbclid=IwAR02i32R4z4MNO3mtA-Bk6ZUM5tYqt43y3SwhqK0IDQRhW-mj6HqEQOQCqs
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Обсуждения

Брат

сегодня, 09:15

Ошибаетесь-идиоты.В течении 5 лет рухнет пендоссия,да и гейропа развалиться,и кто тогда будет у майданутых за спиной.Вот тогда путин,с наименьшими для России потерями и вернет русскую землю,нагло захваченную нагло-саксами.

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