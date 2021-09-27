«ДНР» и «ЛНР» не ждет судьба Крыма: в ТКГ сделали заявление

Москва никогда не пойдет на то, чтобы поступить с ОРДЛО, как в свое время с Крымом, нарушив все международные нормы, официально присоединить эти территории к России. Если Кремль пойдет на такой шаг, то он автоматически лишится важного рычага в давлении на Украину. Как информирует издание "Комментарии", таким мнением поделился журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в интервью YouTube-канала Politeka Online, пишет портал "Остров".

Донбасс Фото: Facebook Денис Казанский

Сергей Гармаш считает, что не может быть даже разговора о том, что Россия может присоединить к себе оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Собственно говоря, ни для того в Кремле и затевали всю эту войну против Украины, чтобы отобрать Донбасс. Задача была – подпитывать постоянно тлеющий конфликт, который будет сдерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО. Важно также понимать, что люди, которые проживают на Донбассе для России абсолютно не важны.

Гармаш уверен, что Россия и дальше будет использовать ОРДЛО настолько, насколько это позволит Киев и международное сообщество. При этом журналист допускает, что Кремль может принять решение – поступить с оккупированным Донбассом также, как в свое время с Абхазии и Южной Осетии. Может быть признана "фиктивная независимость" ОРДЛО. На такой шаг Москва пойдет в том случае, когда будет очевидно, что воевать больше нет ни сил, ни ресурсов и нужно идти на "замораживание" конфликта.

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