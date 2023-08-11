Дмитрия Колесника внесли в базу "Миротворец" из-за связи с Медведчуком, – СМИ

Как информирует портал "Комментарии", запись о Колеснике на сайте базы данных, на котором собрана информация о людях, связанных или работающих в пользу страны-агрессора, появилась 20 июля 2023 года, пишет сайт "Українські новини".

Дмитрия Колесника внесли в базу "Миротворец"

Отмечается, что в базу "Миротворец" Дмитрий Колесник внесен за "действия, направленные на финансирование российского агрессора" и "легализацию для этого средств, полученных преступным путем". Колесника обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, дело по факту которого возбуждено полицией 21 апреля 2022 года.

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"Установлено, что к организации финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены и захвата государственной власти в Украине, а также изменения границ ее территории путем военного нападения вооруженных сил российской федерации причастны следующие лица: Колесник Дмитрий Викторович, Колесник Татьяна Викторовна и Амиров Александр Нударович" , — говорится на сайте.

Дмитрий Колесник является владельцем агрохолдинга "АСТ", в который входит около 50 агропредприятий, оформленных на его дочь Екатерину Колесник и сестру Татьяну Колесник. Среди них ООО "Дайвест", "Акрис-Агро", "Акрис-Инвест", "Акрис-Груп" и другие. Как ранее установили СМИ, часть предприятий Колесника зарегистрирована по одному адресу с агропредприятиями супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко и его партнера Тараса Козака в Киеве на улице Тулузы 11-я. Кроме этого, Екатерина Колесник является соучредителем предприятия Оксаны Марченко ООО "Клубный дом "Бриллиант".

Кроме того, как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, Дмитрий Колесник является фигурантом коррупционного дела народного депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько, который, будучи главой временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, за взятки раздавал в использование земли Национальной академии аграрных наук.

На видео, опубликованном НАБУ, Гунько говорит о том, что холдинг Колесника "АСТ" уже пользуется государственными землями в Ровенской области и платит по 150 долларов за гектар взяток. "АСТ там работает по 150. То есть 100 долларов на предприятие официально и 150 там, нам и силовикам", — говорит Гунько на видеозаписи НАБУ.

