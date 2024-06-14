Дмитрий Вербицкий рассказал, как прокуратура борется с незаконным оборотом табачных изделий

Офис Генерального прокурора совместно с другими правоохранительными органами продолжает работать над разоблачением фактов незаконного оборота подакцизных товаров. Каждый год показатели разоблачения таких преступлений растут, рассказал заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий.

Сигареты

Разоблачение непосредственных производителей такой нелегальной продукции и изъятие оборудования, на котором они ее производят, пошагово вытесняет с рынка нелегальные подакцизные товары, в том числе и таких незаконных производителей табачных изделий. Это существенно расширяет круг потребителей легальной продукции. Таким образом, лицензированные предприятия получают больше прибыли. . И как следствие уплачивают большую сумму налогов, за счет которых наполняется государственный бюджет Украины",

– отмечает Дмитрий Вербицкий.

По его словам, среди примеров успешной отработки таких мер – одно из расследований, которое ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины в уголовном производстве по подозрению руководителя одного из предприятий Одесщины. Его подозревают в хранении, сбыте поддельных марок акцизного налога, умышленном уклонении от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах, служебном поддельные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины и по факту незаконного изготовления табачных изделий по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины.

Как установлено в ходе следствия, вышеупомянутый руководитель предприятия в 2022 году на территории Одесской области наладил массовое производство табачных изделий, на которые были наклеены поддельные марки акцизного налога. В результате указанной противоправной деятельности, государственный бюджет Украины недополучил более 42 млн грн акцизного налога. проведенных обысков было обнаружено более 1 млн пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога и указанное оборудование",

– сообщил Дмитрий Вербицкий.

В связи с тем, что вышеупомянутое оборудование использовалось в противоправной деятельности, как орудие совершения преступления, детективом Бюро экономической безопасности Украины он был признан вещественным доказательством. Именно с целью сохранения вещевого и возможного применения конфискации имущества в уголовном производстве прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на оборудование по производству табачных изделий, отметил заместитель Генпрокурора.

По словам Вербицкого, следователем судьей ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме. В настоящее время принимаются меры по установлению всех фактических обстоятельств совершения уголовного правонарушения и проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на получение достаточных доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Киевской области разоблачили незаконную торговлю подакцизными товарами.



