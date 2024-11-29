Для украинского бизнеса появилась возможность избежать отключений электроэнергии

Правительство Украины приняло важное решение: предприятия, самостоятельно обеспечивающие по меньшей мере 60% своей энергии, не будут подпадать под графики отключений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания Кабинета Министров.

Правительство Украины освободило от энергетических ограничений бизнесы

Украина сейчас переживает сложную ситуацию в энергосистеме из-за регулярных ракетных и дроновых атак со стороны России. Однако, как отметил Шмигаль, система остается под контролем. Аварийные отключения в регионах отменены, но приходится применять плановые графики.

Украина продолжает импортировать электроэнергию из стран Европейского союза, чтобы стабилизировать ситуацию. Премьер подчеркнул, что энергетики работают 24/7, а руководители отрасли каждый день отчитываются перед общественностью.

"Важно, что система сохранила и сохраняет целостность. Ни на минуту не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были упразднены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", — сказал он. Премьер-министр.

Несмотря на усилия после последних атак остаются обесточенными части Херсонщины и Николаевской области. В "Укрэнерго" заверили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Ожидается, что до конца дня большинство абонентов в этих регионах снова получат электричество.

Читайте на портале "Комментарии" — Уже к выходным отключениям электроэнергии должны стать менее длительными. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, во время эфира на "КИЕВ24". Он пояснил, что благодаря активным восстановительным работам большинство регионов перейдут на более мягкие графики — всего две очереди отключений.