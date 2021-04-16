Для директора НАБУ закон про ложь в декларациях может обернуться неприятными последствиями — СМИ

В Верховной Раде был принят за основу проект закона, предусматривающий наказание за недостоверное декларирование. Также представителей власти могут привлечь к ответственности за непредоставление деклараций. Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", первой "жертвой" инициированного Владимиром Зеленским закона может стать руководитель НАБУ Артем Сытник.

Глава НАБУ Артем Сытник. Фото из открытых источников

Как утверждает источник, к главе Национального антикоррупционного бюро суд якобы имеет некоторые претензии еще с 2019 года.

"Например, почему в его декларациях напрочь проигнорированы подарки от аграрного олигарха Олега Бахматюка, регулярно и щедро его одаривавшего. Хотя у главного антикоррупционера страны это далеко не один "тайный" даритель (к слову, интересно, какие "услуги" могли послужить причиной для "великодушных" жестов)", — пишут в Telegram-канале.

В источнике также напомнили, что Сытнику якобы может принадлежать некая недвижимость на Крымском полуострове.

" Ещё один вопрос касается денег от продажи земельного участка в оккупированном Севастополе, которые Артём Сергеевич также забыл задекларировать", — уточняют авторы сообщения.

Администрация канала считает, что если Рада проголосует соответствующий закон, Сытника могут снять с занимаемой должности и даже лишить свободы.

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