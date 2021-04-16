Для директора НАБУ закон про ложь в декларациях может обернуться неприятными последствиями — СМИ

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Станислав Молчанов
В Верховной Раде был принят за основу проект закона, предусматривающий наказание за недостоверное декларирование. Также представителей власти могут привлечь к ответственности за непредоставление деклараций. Как сообщает Telegram-канал "Украина 24", первой "жертвой" инициированного Владимиром Зеленским закона может стать руководитель НАБУ Артем Сытник.
Глава НАБУ Артем Сытник. Фото из открытых источников
Как утверждает источник, к главе Национального антикоррупционного бюро суд якобы имеет некоторые претензии еще с 2019 года.
В источнике также напомнили, что Сытнику якобы может принадлежать некая недвижимость на Крымском полуострове.
Администрация канала считает, что если Рада проголосует соответствующий закон, Сытника могут снять с занимаемой должности и даже лишить свободы.
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