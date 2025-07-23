logo

BTC/USD

118722

ETH/USD

3715.64

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Для Банковой наступает цугцванг: почему НАБУ и САП останутся в выигрыше
commentss НОВОСТИ Все новости

Для Банковой наступает цугцванг: почему НАБУ и САП останутся в выигрыше

Полезным будет запомнить поименно всех, кто голосовал "за" уничтожение независимости НАБУ и САП

23 июля 2025, 06:24 comments1193
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ситуации с НАБУ и САП власти наконец нащупали "болевой порог" общества, после которого украинцы готовы тысячами выходить на улицы с протестом даже во время войны. Такое мнение высказал политический аналитик, блоггер Алексей Паныч.

Для Банковой наступает цугцванг: почему НАБУ и САП останутся в выигрыше

Митинг в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что здесь будет полезным запомнить поименно всех, кто голосовал "за", и сделать максимум, чтобы в будущем парламенте их не было.

"Все представители власти, которые "легли грудью на амбразуру", лживо объясняя европейцам, что ничего плохого не произошло, теперь оказываются в "черном списке" украинского гражданского общества. К сожалению, среди них не только новый генпрокурор, но и новый вице-премьер Тарас Качка, которого я знал по успешной работе в Фонде "Возрождение", – отметил эксперт.

Он продолжает, пока точно неизвестно, подписал ли президент Владимир Зеленский законопроект или нет, потому что эта информация, то подтверждалась, то нет. Однако здесь есть несколько вариантов. Если Зеленский подпишет закон, протесты продолжатся, и к ним, кроме студентов, будет приобщаться все больше мужчин в пикселе, которые по разным легитимным причинам не на фронте. Соответственно, это будет означать резкое ослабление украинской власти. Лучшего подарка Путину и придумать, но это подарок от Зеленского, а не от украинцев.

Аналитик отмечает, что если Зеленский не подпишет закон, НАБУ и САП выйдут из этой истории в состоянии острого конфликта с СБУ и генпрокурором, но с большей общественной легитимностью, чем они имели до вчера. Можно будет ожидать подозрения Миндичу или еще каких-либо резких действий.

"Получаем парадоксальный вывод: либо эта история усугубит НАБУ и САП, либо ослабит Зеленского и ОПУ. Итак, для Банковой это цугцванг: ситуация так и без того проигрышная. Ламеры зарвались и заигрались, поэтому самостоятельно залезли в тупик", – констатировал Алексей Паныч.

Читайте на портале "Комментарии" — Рада отменила независимость НАБУ и САП: что это значит, какие будут последствия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости