Для Банковой наступает цугцванг: почему НАБУ и САП останутся в выигрыше

В ситуации с НАБУ и САП власти наконец нащупали "болевой порог" общества, после которого украинцы готовы тысячами выходить на улицы с протестом даже во время войны. Такое мнение высказал политический аналитик, блоггер Алексей Паныч.

Митинг в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что здесь будет полезным запомнить поименно всех, кто голосовал "за", и сделать максимум, чтобы в будущем парламенте их не было.

"Все представители власти, которые "легли грудью на амбразуру", лживо объясняя европейцам, что ничего плохого не произошло, теперь оказываются в "черном списке" украинского гражданского общества. К сожалению, среди них не только новый генпрокурор, но и новый вице-премьер Тарас Качка, которого я знал по успешной работе в Фонде "Возрождение", – отметил эксперт.

Он продолжает, пока точно неизвестно, подписал ли президент Владимир Зеленский законопроект или нет, потому что эта информация, то подтверждалась, то нет. Однако здесь есть несколько вариантов. Если Зеленский подпишет закон, протесты продолжатся, и к ним, кроме студентов, будет приобщаться все больше мужчин в пикселе, которые по разным легитимным причинам не на фронте. Соответственно, это будет означать резкое ослабление украинской власти. Лучшего подарка Путину и придумать, но это подарок от Зеленского, а не от украинцев.

Аналитик отмечает, что если Зеленский не подпишет закон, НАБУ и САП выйдут из этой истории в состоянии острого конфликта с СБУ и генпрокурором, но с большей общественной легитимностью, чем они имели до вчера. Можно будет ожидать подозрения Миндичу или еще каких-либо резких действий.

"Получаем парадоксальный вывод: либо эта история усугубит НАБУ и САП, либо ослабит Зеленского и ОПУ. Итак, для Банковой это цугцванг: ситуация так и без того проигрышная. Ламеры зарвались и заигрались, поэтому самостоятельно залезли в тупик", – констатировал Алексей Паныч.

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