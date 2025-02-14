"Дія" для холостяков: новый сертификат подтвердит ваш статус

В Украине появился новый цифровой сервис – в "Дія" запустили сертификат холостяка или холостяка. Теперь холостяки и холостячки могут официально подтвердить свой статус и поделиться им в соцсетях или мессенджерах. Услуга не является юридической, однако базируется на данных реестра, а это означает, что информация достоверна. Как получить сертификат и какие возможности он открывает — читайте дальше.

Фото: diia.gov.ua

Как получить сертификат

Новый документ доступен в приложении "Дія" и подтверждает, что человек не состоит в браке. Он не имеет юридической силы, но проверяется через реестр, что гарантирует правдивость данных.

Чтобы оформить сертификат, нужно:

Авторизоваться в "Дія"

Выбрать раздел "Документы" и добавить сертификат

Загрузить фото и оформить профиль

Указать свои захваты, а знак зодиака подтянется автоматически

Возможные проблемы и их решение

Если сертификат не отображается, следует проверить:

Обновлено ли приложение

Подтвержден ли ваш идентификационный код

Или зарегистрирован развод (если оно было) в реестре

Исполнилось ли вам 18 лет

Что дальше

Кроме подтверждения статуса, новый сервис позволяет получать предложения руки и сердца непосредственно через приложение. Если два человека подтвердят намерение жениться, статус изменится на "обрученный" или "обрученный". Далее доступны онлайн-регистрация брака и услуга "Малятко".

Сервис разработан Минцифрой в сотрудничестве с Минюстом и ГП НАИС.

Напомним, украинцы могут скоро разводиться онлайн благодаря новой функции в приложении "Дія" . После успеха онлайн-женитьбы, Минцифры готовит еще один важный шаг в направлении цифровизации семейных услуг. Разработчики работают над механизмом, который позволит расторгнуть брак без посещения госучреждений. Как именно это будет работать и когда можно ожидать запуска этой функции — читайте в материале.