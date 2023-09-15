Директор бывшего Турбоатома Виктор Субботин вывел с предприятия 1,4 млрд грн через собственный банк, - экс-нардеп

Гендиректор АО "Украинские энергетические машины" (ранее Турбоатом) Виктор Субботин вывел деньги государственного предприятия через подконтрольный ему банк и пытается трудоустроить в наблюдательный совет госкомпании бывшего менеджера своего финучреждения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты", ссылаясь на пост экс-нардепа Александра Черненко в Facebook.

Директор бывшего Турбоатома Виктор Субботин

"Речь идет об "АО Мегабанк", который принадлежит Виктору Субботину и был признан неплатежеспособным в июне 2022 года. "Проблемы (в банке — ред.) возникли не из-за полномасштабной войны, а задолго до нее. Несмотря на это, собственник банка Виктор Субботин настойчиво составлял на его счетах деньги Турбоатома… В общей сложности составил 1,4 млрд грн. Эти деньги с огромной долей вероятности будут потеряны", подвергаются авторы материала.

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Кроме того, по информации Черненко, Субботин "протягивает" в наблюдательный совет Укрэнергомашины Марка Беккера. Он работал с Субботиным в Мегабанке и был первым заместителем Игоря Райнина, когда он возглавлял Харьковскую ОГА.

"Украсть деньги у государственной компании, а потом трудоустроить у нее сообщника, чтобы украсть еще больше? Мне сложно вспомнить схему более цинично. Даже неприкосновенного Коломойского закрыли в СИЗО из-за афер в ПриватБанке. Что или кто мешает заняться Субботиным?", – пишет издание.

"Факты", цитируя бывшего нардепа, отмечают, что Субботин возглавил Турбоатом в 2007 году. В этой должности он "пережил" трех президентов, восемь правительств, революцию, а сейчас "фактически украл у воюющего государства 1,4 млрд грн.

"И даже после этого не собирается в отставку, хотя должен собираться в СИЗО", — отмечает СМИ.

Журналисты напоминают, что ранее в СМИ уже освещалась тема о том, что 13 сентября 2023 Фонда гарантирования не удалось реализовать активы "АО Мегабанк", а именно права требования по 105 кредитным договорам, в обеспечение по которым переданы объекты жилой и коммерческой недвижимости , в частности, кинотеатр и элеватор в Харькове и области. Активы продавали одним лотом около 2,2 млрд грн. Торги не прошли из-за отсутствия участников.