Директор бывшего Турбоатома Виктор Субботин вывел с предприятия 1,4 млрд грн через собственный банк, - экс-нардеп

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Кравцев Сергей
Гендиректор АО "Украинские энергетические машины" (ранее Турбоатом) Виктор Субботин вывел деньги государственного предприятия через подконтрольный ему банк и пытается трудоустроить в наблюдательный совет госкомпании бывшего менеджера своего финучреждения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты", ссылаясь на пост экс-нардепа Александра Черненко в Facebook.
Директор бывшего Турбоатома Виктор Субботин
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Кроме того, по информации Черненко, Субботин "протягивает" в наблюдательный совет Укрэнергомашины Марка Беккера. Он работал с Субботиным в Мегабанке и был первым заместителем Игоря Райнина, когда он возглавлял Харьковскую ОГА.
"Факты", цитируя бывшего нардепа, отмечают, что Субботин возглавил Турбоатом в 2007 году. В этой должности он "пережил" трех президентов, восемь правительств, революцию, а сейчас "фактически украл у воюющего государства 1,4 млрд грн.
Журналисты напоминают, что ранее в СМИ уже освещалась тема о том, что 13 сентября 2023 Фонда гарантирования не удалось реализовать активы "АО Мегабанк", а именно права требования по 105 кредитным договорам, в обеспечение по которым переданы объекты жилой и коммерческой недвижимости , в частности, кинотеатр и элеватор в Харькове и области. Активы продавали одним лотом около 2,2 млрд грн. Торги не прошли из-за отсутствия участников.
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