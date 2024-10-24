Дипломатическая пощечина или триумф Путина: что на самом деле произошло на саммите в Казани

Российский диктатор Владимир Путин принимал самую большую международную встречу за 32 месяца после начала полномасштабной войны против Украины, чтобы показать Западу, что он не изолирован. Отдельное внимание было уделено итоговой декларации саммита БРИКС, где не обошлось и без упоминания войны в Украине. В одном из пунктов участники саммита упомянули войну против Украины и заверили, что они якобы поддерживают исполнение Устава ООН. Какие выводы из данного саммита? Смогла ли Россия навязать свое видение мирового порядка и доказать Западу, что больше не в изоляции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит БРИКС

Никакой победы у Путина в Казани не произошло

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан так прокомментировал ситуацию:

"На первый взгляд Запад, в целом демократический мир, потерпел сокрушительное дипломатическое поражение от авторитарного мира. Ведь сложно припомнить столь широкое собрание государств, олицетворяющих собой авторитаризм. Как подсчитали обозреватели, в Казани фактически собрались лидеры государств, представляющих около половины населения земного шара. Но это только на первый взгляд " .

Эксперт подчеркивает, если посмотреть шире на то, что произошло, нужно отметить несколько существенных моментов, которые в будущем повлияют на дальнейшее развитие международной ситуации в мире.

"Во-первых, авторитаризм действительно переигрывает демократию и является чемпионом в использовании грязных методов ведения дипломатической деятельности. Когда, например, организовывался саммит мира, россияне делали все для того, чтобы его сорвать, не допустить приезда максимально большого количества государств. Когда же организовывался саммит БРИКС в Казани, то, разумеется, что ни США, никто другой ничего подобного не делали. В результате россиянам и удалось обеспечить столь широкое представительство в Казани", – отметил экс-дипломат.

Вадим Трюхан считает, что демократическому миру следует извлечь урок из этого события и научиться вести более жесткую дипломатию по отношению к таким странам как Россия, Иран, Китай и их приспешники.

"Второй пункт – в Казани собрались государства с совершенно разными национальными интересами. Индия и Китай имеют споры по границам и являются конкурентами в регионе. Соответственно, они приехали туда, как говорится, посмотреть друг на друга и использовать нейтральную площадку для того, чтобы сверить часы. Президент Бразилии по надуманной причине вообще не приехал в Россию, включился только по видеосвязи. Следовательно, говорить о том, что Россия объединила третий мир, абсолютно не приходится. Каждый, кто приехал в Казань, имел свои цели. Но на фоне этого кажущегося, как дипломатическое поражение Запада, на самом деле заметен явный дипломатический провал России. Ведь ключевое для них – это объединение вокруг себя как можно большего количества партнеров и союзников для того, чтобы все-таки победить Украину. Однако, на 43 страницах казанской декларации БРИКС не нашлось места для оправданий России по оккупации Украины. Там есть только одно упоминание и очень нейтральное. В нем говорится о том, что участники напомнили о своих национальных позициях по отношению к ситуации в Украине. Более того, в декларации подчеркивается, что нужно соблюдать Устав ООН", – отметил Вадим Трюхан.

Он заметил, если говорить простым языком, то произошедшее стало для Путина "дипломатической оплеухой". Причем "пощечиной" дома в Казани.

"И мне кажется, что таким образом у Путина еще больше пошатнется уверенность под его ногами в возможности какой-то громкой победы над Украиной. Думаю, что после этого саммита как минимум тактика, а возможно, и стратегия действий по отношению к войне в голове Путина будет меняться. И следует ожидать, что будут внесены очередные коррективы в дипломатические усилия России по принуждению Украины к капитуляции или к невыгодному миру", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан отметил, что, резюмируя, стоит акцентировать внимание на том, что, несмотря на то, что многие российские пиарщики будут рассказывать не только своему плебсу, но и по всему миру, что Путин одержал большую дипломатическую победу, Украине нужно быть спокойной.

"Никакой громкой победы там нет. Даже наоборот. И, мне кажется, что теперь Запад еще больше активизируется в поддержке Украины. В частности, подтверждением этого уже является то, что на фоне этого саммита произошли два практически ориентированных события, а именно – окончательное принятие в Евросоюзе решения о выделении 35 миллиардов евро в поддержку Украины, а также принятие решения Соединенными Штатами Америки о предоставлении 20 млрд евро для Украины. Эти решения означают, что в 2025 году Украина может смотреть с оптимизмом и рассчитывать на то, что финансово и экономически она будет стабильной", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Мы уже свидетели практическ физического раздела мира на полюсы влияния

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что саммит БРИКС в Казани и должен был стать триумфом Путина. В принципе, он им и стал.

"Фактически саммиты БРИКС, ШОС, ОДКБ для российского правителя являются противовесом G7, G20 и НАТО. Конечно, поиск путей решения проблемы военных конфликтов по всему миру является чувствительной темой и она привлекает к себе внимание. Конечно, показать Казань президентам Африки, Ближнего Востока, стран Азии – это совсем не то, что показывать какой-то город, где и газа нет (около 30% населения РФ не имеет газоснабжения). Казань стала витриной российского масштабного обновления, как Москва или Петербург", – отметила эксперт.

При этом Светлана Кушнир замечает, если говорить по существу, то мы с вами все свидетели практически физического раздела мира на полюсы влияния. И тот факт, что на Казанский саммит приехал Китай в лице Си Цзиньпина – красноречивый факт с кем РФ будет следующие десятилетия.

"А, что касается упоминания Устава ООН, то это такое иезуитство: страна, которая должна гарантировать безопасность и примирять стороны в конфликтах, ведет десять лет войну на уничтожение целой европейской страны и этноса. То, что Палестине, Израилю, Сирии посвящено несколько пунктов резолюции, а Украине лишь вскользь 36 по счету – более чем прозрачно свидетельствует об отношении официальной Москвы к потере собственных ресурсов и собственных людей. Просто наплевать. Еще новые родятся, а нам здесь и сейчас нужно наесться и наворовать, а еще больше – побряцать оружием, "чтобы все боялись, чтобы не потыкались". И болезненная для Кремля тема Курской операции слишком травмирует самовлюбленность в свое величие главы РФ", – констатировала Светлана Кушнир.

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли БРИКС может стать антизападным блоком: Моди сделал заявление.



