Дипломат назвал единственный сценарий по итогу встречи Трампа с Путиным

Разговоры о мире по итогам встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным так и закончится лишь разговорами. О реальном мире речь не идет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому радио" высказал посол Украины в США в 2015-2019 гг. Валерий Чалый.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Дипломат считает, что в администрации Трампа надеются на то, что Путин сделает ему "подарок" — временное прекращение огня, и это позволит ему заявить о достижении целей в Украине и выйти из игры.

"Но мы понимаем, что это решение ничего не дает в плане приближения мира, о мире не говорится, и я ожидаю, что сценарий будет один — эта встреча ни к чему не приведет, кроме очевидной легализации военного преступника", — отметил Чалый.

Дипломат напомнил, что на территории США Путин будет находиться впервые с 2015 года, а сейчас руками Трампа создаются для российского диктатора все предпосылки для выхода из изоляции. Кроме того, в составе российской делегации будут и другие подсанкционные лица, для которых это будет шансом снять санкции с себя лично и разблокировать свое имущество и счета в США.

"Больших результатов, чем достижение Трампом своих личных целей, о которых мы даже не знаем, я не ожидаю. Ходят лишь какие-то разговоры о мотивах Трампа искать эту двустороннюю встречу с Путиным тет-а-тет. Других вариантов перехода этого разговора в саммит по обсуждению вопросов мира я сейчас не вижу. Это не о справедливом и честном мире, а совсем о другом", — считает Валерий Чалый.

Он также высказал мнение, что из того, что видно на данный момент – пока что российские дипломаты "переигрывают" команду Трампа. И лично ни одна встреча Дональда Трампа с Путиным не закончилась успешно для Вашингтона.

