kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.11.2020

BTC/USD

18584.07

ETH/USD

589.37

LTC/USD

79.49

НБУ 30.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события «Динамо» возглавило антирейтинг Лиги чемпионов по случаям заражения COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

«Динамо» возглавило антирейтинг Лиги чемпионов по случаям заражения COVID-19

Киевский ФК "Динамо" является лидером по зараженным коронавирусом среди клубов Лиги Чемпионов. Мирча Луческу предупреждал об этом ещё месяц тому назад

сегодня, 12:09
Автор:

Станислав Молчанов

Мировая пандемия коронавируса потребовала от всех строжайшего соблюдения всех предписанных требований. Футбольные клубы не стали исключением. И подавить очаги инфекции, при их обнаружении, удалось далеко не всем. 

«Динамо» возглавило антирейтинг Лиги чемпионов по случаям заражения COVID-19

Ювентус – Динамо / ФК "Динамо"

Единоличным лидером по количеству зараженных среди клубов, участвующих в текущей Лиге чемпионов, оказалось киевское "Динамо". Общее число игроков команды подхвативших недуг и большей частью уже вернувшихся к тренировкам составляет 18 футболистов.  Второе место с 10-ю игроками, получившими позитивные тесты, занимает донецкий "Шахтер". 

Третья позиция в этом печальном рейтинге у австрийского "Зальцбурга" — 9 футболистов. 

О том, что в "Динамо" игнорируются нормы противоковидного протокола УЕФА ещё в начале ноября публично заявил главный тренер киевлян Мирча Луческу. Тогда в проблеме он прямо обвинил руководство  клуба — братьев Суркисов, — сказав, что "Динамо" плохо  противостоит угрозе COVID". 

"К сожалению удивляться подобному малоприятному лидерству киевского "Динамо" не приходиться. В условиях крайне слабой внутренней работы динамовского менеджмента Covid-19 нашел самую благоприятную среду для распространения. За доказательством далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить пример Цыганкова, у которого оказался положительый тест в Лейпциге, накануне матча Лиги наций Германия – Украина. После странной экстренной эвакуации, предпринятой президентом "Динамо" Игорем Суркисом, Виктор после возвращения в Киев не отправился на самоизоляцию, а как сообщил официальный сайт клуба был "глаза в глаза" поздравлен с 23-х летием своим отцом Виталием", — отметил по этому поводу футбольный журналист Александр Новак.  

Единственным ФК в ЛЧ, которому удалось не потерять ни одного футболиста из-за Covid-19  является "Ференцварош". Строго контролируемая ситуация и в "Баварии". Там инфекцию подхватил, но уже от нее избавился только один защитник — Никлас Зюле. 

Напомним, что первые заражения "ковидом" в национальной сборной Украины по футболу произошли именно среди представителей "Динамо". А ранее за нарушение карантинного режима во время матча с "Ювентусом", УЕФА наложил на "Динамо" штраф



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/overtime/2853723.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ