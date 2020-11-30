«Динамо» возглавило антирейтинг Лиги чемпионов по случаям заражения COVID-19

Язык
Coinspot 30.11.2020
BTC/USD
18584.07
ETH/USD
589.37
LTC/USD
79.49
НБУ 30.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Мировая пандемия коронавируса потребовала от всех строжайшего соблюдения всех предписанных требований. Футбольные клубы не стали исключением. И подавить очаги инфекции, при их обнаружении, удалось далеко не всем.
Ювентус – Динамо / ФК "Динамо"
Единоличным лидером по количеству зараженных среди клубов, участвующих в текущей Лиге чемпионов, оказалось киевское "Динамо". Общее число игроков команды подхвативших недуг и большей частью уже вернувшихся к тренировкам составляет 18 футболистов. Второе место с 10-ю игроками, получившими позитивные тесты, занимает донецкий "Шахтер".
Третья позиция в этом печальном рейтинге у австрийского "Зальцбурга" — 9 футболистов.
О том, что в "Динамо" игнорируются нормы противоковидного протокола УЕФА ещё в начале ноября публично заявил главный тренер киевлян Мирча Луческу. Тогда в проблеме он прямо обвинил руководство клуба — братьев Суркисов, — сказав, что "Динамо" плохо противостоит угрозе COVID".
Единственным ФК в ЛЧ, которому удалось не потерять ни одного футболиста из-за Covid-19 является "Ференцварош". Строго контролируемая ситуация и в "Баварии". Там инфекцию подхватил, но уже от нее избавился только один защитник — Никлас Зюле.
Напомним, что первые заражения "ковидом" в национальной сборной Украины по футболу произошли именно среди представителей "Динамо". А ранее за нарушение карантинного режима во время матча с "Ювентусом", УЕФА наложил на "Динамо" штраф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости