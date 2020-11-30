«Динамо» возглавило антирейтинг Лиги чемпионов по случаям заражения COVID-19

Мировая пандемия коронавируса потребовала от всех строжайшего соблюдения всех предписанных требований. Футбольные клубы не стали исключением. И подавить очаги инфекции, при их обнаружении, удалось далеко не всем.

Ювентус – Динамо / ФК "Динамо"

Единоличным лидером по количеству зараженных среди клубов, участвующих в текущей Лиге чемпионов, оказалось киевское "Динамо". Общее число игроков команды подхвативших недуг и большей частью уже вернувшихся к тренировкам составляет 18 футболистов. Второе место с 10-ю игроками, получившими позитивные тесты, занимает донецкий "Шахтер".

Третья позиция в этом печальном рейтинге у австрийского "Зальцбурга" — 9 футболистов.

О том, что в "Динамо" игнорируются нормы противоковидного протокола УЕФА ещё в начале ноября публично заявил главный тренер киевлян Мирча Луческу. Тогда в проблеме он прямо обвинил руководство клуба — братьев Суркисов, — сказав, что "Динамо" плохо противостоит угрозе COVID".

"К сожалению удивляться подобному малоприятному лидерству киевского "Динамо" не приходиться. В условиях крайне слабой внутренней работы динамовского менеджмента Covid-19 нашел самую благоприятную среду для распространения. За доказательством далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить пример Цыганкова, у которого оказался положительый тест в Лейпциге, накануне матча Лиги наций Германия – Украина. После странной экстренной эвакуации, предпринятой президентом "Динамо" Игорем Суркисом, Виктор после возвращения в Киев не отправился на самоизоляцию, а как сообщил официальный сайт клуба был "глаза в глаза" поздравлен с 23-х летием своим отцом Виталием", — отметил по этому поводу футбольный журналист Александр Новак.

Единственным ФК в ЛЧ, которому удалось не потерять ни одного футболиста из-за Covid-19 является "Ференцварош". Строго контролируемая ситуация и в "Баварии". Там инфекцию подхватил, но уже от нее избавился только один защитник — Никлас Зюле.

Напомним, что первые заражения "ковидом" в национальной сборной Украины по футболу произошли именно среди представителей "Динамо". А ранее за нарушение карантинного режима во время матча с "Ювентусом", УЕФА наложил на "Динамо" штраф.





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