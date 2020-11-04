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Главная Новости Общество события Диего Марадону успешно прооперировали: удалили гематому из мозга
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Диего Марадону успешно прооперировали: удалили гематому из мозга

Диего Марадона восстанавливается после операции

сегодня, 10:37
Автор:

Сергей Медведев

Легенда мирового футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге. Чемпиону мира 1986 года удалили гематому, которая образовалась из-за тромба. Операция прошла успешно. Об этом  сообщил его личный врач Леопольдо Луке.

Диего Марадону успешно прооперировали: удалили гематому из мозга

По словам доктора, Марадона не спит и на состояние здоровья не жалуется.  О том, что футбольной звезде сделают операцию стало известно накануне.  Отмечалось, что субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Марадону госпитализировали еще в понедельник в одну из клиник близ Буэнос-Айреса спустя три дня после того, как он отметил 60-летие. Ранее в СМИ появилась информация, что Марадоне предстоит курс лечения от депрессии.

Диего Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола.  

В настоящее время легендарный футболист занимает пост главного тренера  аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

Как сообщал портал "Комментарии", известный голливудский актер и бывший губернатор штаба Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце. Об этом написал сам бодибилдер на своей странице в инстаграме. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/700972.html
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