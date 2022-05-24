ДФТО получат свою Конституцию



















19 мая между одним из первых координаторов деятельности ДФТО (Добровольческое формирование территориальных общин) — Андреем Ляховичем и начальником штаба батальона Архангелы Михаила Андреем Цыганковым состоялось совещание по созданию ассоциации ДФТО.

По словам Андрея Цыганкова, одной из нынешних проблем Добровольческих формирований является правовое необеспечение при большом спектре деятельности ДФТО. От участия в боях на передовой волонтерской деятельности.

Такое препятствие с рядом других проблем указало на необходимость создания ассоциации ДФТО и конституции для ее участников ради облегчения деятельности добровольцев. И решение создать его было принято на совете.

Для участия в ассоциации представители ДФТО могут зарегистрироваться через специальную форму, где можно предложить свое видение и подход для создания управляющих органов и центра принятия решений.





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