Действительно ли в ЕС задумались об альтернативе НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на активные разговоры Европейский Союз не может заменить НАТО, если говорить о коллективной обороне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net высказал британский дипломат и аналитик по безопасности Джон Форман.
НАТО и ЕС. Фото: из открытых источников
Дипломат считает, что неправильно было бы заменять НАТО, ведь у этой организации есть свое предназначение, которое все еще очень актуально.
К тому же, уточнил Форман, США не планируют выходить из НАТО, а, скорее всего, Америка хочет заставить Европу платить больше за безопасность.
По его словам, нет никакой перспективы по созданию совместных сил обороны внутри ЕС.
Джон Форман сравнил оборону ЕС с лающей собачкой, особенно, если сравнить ее с возможностями НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше вблизи Жешува. Важность в том, что именно этот город является ключевым хабом помощи Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах. Об этом сообщает "NBC News".
Новости