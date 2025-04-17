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Действительно ли в ЕС задумались об альтернативе НАТО

Рамка европейской безопасности - это по-прежнему именно НАТО

сегодня, 13:14
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Кравцев Сергей

Несмотря на активные разговоры Европейский Союз не может заменить НАТО, если говорить о коллективной обороне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net высказал британский дипломат и аналитик по безопасности Джон Форман.

Действительно ли в ЕС задумались об альтернативе НАТО

НАТО и ЕС. Фото: из открытых источников

Дипломат считает, что неправильно было бы заменять НАТО, ведь у этой организации есть свое предназначение, которое все еще очень актуально.

К тому же, уточнил Форман, США не планируют выходить из НАТО, а, скорее всего, Америка хочет заставить Европу платить больше за безопасность.

"Поэтому рамка европейской безопасности — это НАТО, а не ЕС", — заверил дипломат.

По его словам, нет никакой перспективы по созданию совместных сил обороны внутри ЕС.

Джон Форман сравнил оборону ЕС с лающей собачкой, особенно, если сравнить ее с возможностями НАТО. 

"НАТО — приоритет для Европы. Говорю это, потому что я — европеец, британец, и мы не в ЕС. Но Турция, Норвегия тоже не в Евросоюзе. Это три крупнейших поставщика оборонной продукции в Европе. Европейцы должны укрепить НАТО, а не замещать", — объяснил аналитик.

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Источник: https://www.liga.net/ua/politics/interview/yes-pesyk-shcho-havkaie-porivniano-z-nato-pro-perspektyvy-peremyria-ta-pomylky-yevropy
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