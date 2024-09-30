Действительно ли Украина готовится к выборам: в ЦИК сделали заявление

Центральная избирательная комиссия объяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ и не есть причиной того, что в Украине вскоре может начаться избирательная кампания. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК, пишет "УП", ссылаясь на постановление ЦИК.

Выборы. Фото: из открытых источников

Отмечается, Центральная избирательная комиссия обнародовала решение от 20 сентября 2024 года №54 о возобновлении работы автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, действующих на постоянной основе.

Как отмечается в документе, ЦИК является распорядителем Государственного реестра избирателей и отвечает за его ведение в соответствии с законодательством. Одной из ключевых задач реестра является учет избирательных участков, существующих на постоянной основе.

Журналисты "УП" поинтересовалась в управлении коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК о причинах принятия этого решения. Там объяснили, что обновление реестра является плановой работой, которая проводится ежегодно.

"Это регулярная плановая работа, которая выполняется постоянно. Из-за большого количества внутренне перемещенных лиц и разрушенных помещений мы уже ранее осуществляли определенные мероприятия, а теперь пришло время обновить информацию об избирательных участках. Это не означает, что выборы будут в ближайшее время — речь идет исключительно о плановых технических работах. Подобные мероприятия происходят ежегодно в соответствии с постановлениями. Главная цель — подготовить базу данных к возможным выборам после окончания войны. Сейчас это только техническая работа, и об организации выборов речь не идет", — прокомментировали в комиссии.

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