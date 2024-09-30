Действительно ли Украина готовится к выборам: в ЦИК сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Центральная избирательная комиссия объяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ и не есть причиной того, что в Украине вскоре может начаться избирательная кампания. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК, пишет "УП", ссылаясь на постановление ЦИК.
Выборы. Фото: из открытых источников
Отмечается, Центральная избирательная комиссия обнародовала решение от 20 сентября 2024 года №54 о возобновлении работы автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в части учета избирательных участков, действующих на постоянной основе.
Как отмечается в документе, ЦИК является распорядителем Государственного реестра избирателей и отвечает за его ведение в соответствии с законодательством. Одной из ключевых задач реестра является учет избирательных участков, существующих на постоянной основе.
Журналисты "УП" поинтересовалась в управлении коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК о причинах принятия этого решения. Там объяснили, что обновление реестра является плановой работой, которая проводится ежегодно.
Читайте также на портале "Комментарии" - власти начали подготовку к выборам: в ВР сказали, что на это указывает.
Новости