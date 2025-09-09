Действительно ли угроза для западного мира увеличилась: как нужно действовать на опережение

Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак выразил мнение, что всем известно такое понятие "West and the rest" (west означает Запад, the rest – остальной мир). Россия в свое время должна была выбирать свое место и выбрала the rest. Сейчас этот "остальной мир" сгруппируется. То, что происходило недавно в Китае, это подтверждает. Три крупнейших государства – Китай, Индия и Россия, они и есть the the rest". И это представляет достаточно серьезную угрозу. Действительно ли угроза для западного мира увеличилась? В чем она может проявиться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин, Моди и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Есть как внешняя, так и внутренняя угроза

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, согласен с тем, что в последние годы мы действительно наблюдаем консолидацию авторитарных режимов между собой.

"Это не значит, что они на самом деле создали некий новый действенный союз, но степень координации и уверенности в своих силах явно растет. Война России против Украины здесь является важным тестом. Россия рассчитывает на поддержку некоторых нейтральных игроков. Кроме того, значительная угроза демократическим основам Запада исходит из его середины. То есть она есть внутренняя. Демократические устои отдаются эрозии", – отметил эксперт.

Владимир Дубовик также видит угрозу в том, что все большую популярность приобретают популисты, причем такого антидемократического толка. Поэтому есть как внешняя, так и внутренняя угроза, вызов.

Сейчас набирает обороты новая эпоха развития бизнеса и экономики

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Екатерина Коваль так прокомментировала ситуацию:

"Следует понимать, еще есть не только Запад и "остальный мир". На самом деле сейчас начинается новая эра и весь мир обновляется. Мы переходим от глобализации к двухполюсной системе, которая существовала после второй мировой войны, когда этими полюсами служили СССР и США. В настоящее время этими полюсами служат ЕС и США. Но при этом мы должны развивать отношения не только с двумя полюсами нового биполярного мира. Следует обращать внимание на Глобальный юг, Тихоокеанский регион и отдельно нужно выделить Китай".

Что касается остального мира, то, отмечает собеседница портала "Комментарии", по праву международной ответственности странами-агрессорами признаются те страны, попросту говоря, которые помогли агрессии осуществиться. К примеру, мы знаем, что республика Беларусь предоставила свою территорию для того, чтобы произошло нападение РФ на Украину. Плюс РФ на территории республики Белоруссия имеет так называемое объединение, которое называется "союзное государство". И мы помним, что Иран, Северная Корея также являются государствами-агрессорами.

"А с теми странами, которые еще не сделали свой выбор и не являются странами-агрессорами, следует развивать отношения таким образом, чтобы этим странам не было выгодно сотрудничать с РФ, а было выгодно сотрудничать с Украиной и чтобы они сделали свой выбор в пользу демократической системы и построения новой глобальной системы безопасности", – отметила эксперт.

Что касается возможных угроз западному миру, то Екатерина Коваль говорит, что если мы вспомним недавние новости о топ-чиновниках Венгрии и Словакии, то от них звучало много негативных заявлений о том, что Украина не дает совершать операции с помощью газопровода "Дружба" и это якобы подрывает энергетическую безопасность этих стран.

"Здесь следует понимать, что речь идет об экономическом сотрудничестве с РФ. В таком случае Украине было бы правильно предложить более выгодные экономические условия, так, чтобы этим странам с полюса Европейского Союза не было выгодно сотрудничать с агрессором. Если мы посмотрим на тенденции, то сейчас набирает обороты новая эпоха развития бизнеса и экономики. В этом разрезе следует упомянуть о бывших, в том числе, переговорах на Аляске. Там шла речь об экономических проектах. В ходе встречи в Пекине лидеры КЭП и РФ тоже говорили об экономических проектах. Это свидетельствует о том, что мы уже запустили этот тренд, объединяем демократический мир, который мы будем якорить именно на экономически выгодном сотрудничестве с Украиной. Поэтому мы должны действовать на опережение, приложить все усилия, чтобы наши партнеры и из ЕС и США заинтересовались нашими условиями сотрудничества и от этого российская экономика пострадает еще больше", – отметила Екатерина Коваль.

