Действительно ли Трамп решил «продать» Украину Путину: почему такой ход событий был неизбежен

Все похоже, что ситуация в поддержке Украины со стороны западных партнеров, в частности США, начала развиваться по самому пессимистическому сценарию. Однако, учитывая те обвинения и упреки, которые раздаются со стороны США, не выглядит ли так, что Трамп последовательно пытается сделать все, чтобы "продать" Украину Путину? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, обратившись к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Со стороны Трампа есть огромный просчет

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что тот разрыв и отдаление Соединенных Штатов от Украины, в том числе произошедший в прошлую пятницу, на самом деле был неотвратимым.

"По-моему, ключевой вопрос заключался в том, насколько быстро это произойдет. На этапе согласования между Соединенными Штатами и россиянами соглашения по окончании войны в Украине без Украины произойдет этот конфликт, или произойдет на этапе, когда Зеленскому американцы на стол возложат соглашение, предусматривающее уступки с одной стороны и отсутствие каких-либо ограничений для Российской Федерации. Поэтому произошедшее в определенной степени возможно даже лучше, что произошло сейчас, а не позже. Потому что позже последствия такого разрыва могли бы быть намного жестче и неприятнее", – отметил эксперт.

Что касается позиции Трампа, то Максим Джигун говорит, что мы наблюдаем, что для американского президента важно не столько окончание войны длительным миром, сколько в принципе прекращение активной фазы боевых действий.

"То есть он (Трамп – ред.) не мыслит категориями того, что Украина должна иметь сильные гарантии безопасности, Украина должна быть под защитой, Украина должна быть успешна и прогрессивна, а его скорее интересует то, как можно было бы продать вот эту в фейковую победу в его глазах своим избирателям и сказать, что он человек, который добивается мира. Ну и получить, конечно, нобелевскую премию мира о которой он мечтает, к которой он очень стремится. Поэтому я думаю, что со стороны Трампа есть просто огромный просчет", – прокомментировал политолог.

Планомерный наезд на Украину со стороны новой администрации Белого Дома только набирает обороты

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что причудливый замысел Дональда Трампа – сделать Россию союзником против Китая, отдав путину Украину. И этот замысел реализуется довольно быстро. И уже есть намерение президента США о прекращении военной и финансовой помощи Украине.

"Интересно, когда будет решение о поставках оружия недоимперии, а то чего КНДР на этом деньгах зарабатывает? А еще вполне возможен ряд обвинений от США лично Владимира Зеленского и его ближайшего окружения в хищении американских денег, продаже американского оружия, подготовке покушений на политических деятелей в Европе и США, а также поддержке со стороны Украины ХАМАС и – не буду удивлен – покойного бен Ладена. Что касается обвинений в покушениях, если будут, то это полная калька из российской пропаганды, когда в каждом негативе обязательно находят "украинский след". Распил бюджета, в том числе и тех средств, которые поступают как международная помощь, действительно есть. И мы все – и власть, и общество – об этом знаем. Здесь претензии вполне оправданы. Но для борьбы с коррупцией под давлением тех же Штатов у нас насоздавали столько специализированных "независимых" органов, что и ответственность за их провал нужно Украине со Штатами нести взаимно", – отметил эксперт.

Он добавляет, а вот что касается якобы продажи американского оружия террористам в Африку – это полный бред. Рассыпающаяся на двух элементарных вопросах. Первое: каким образом оружие США, предоставленное Украине, вывозится с украинской или другой территории? Теоретически это возможно только кораблями, самолетами, грузовиками или железнодорожными поездами. Тогда почему процесс загрузки и транспортировки не зафиксирован все видящими американскими спутниками? Это же не сигареты бусами таскать через границу. Второе: почему Россия ни разу не сообщила о конкретном случае такого вывоза оружия США из Украины? Она бы точно не стала это умалчивать и вопила бы по всем каналам и смаковала факты. В ООН непременно. Но ведь этого не происходит.

"Меньше с тем, планомерный наезд на Украину со стороны новой администрации Белого Дома только набирает обороты. Поэтому Зеленский мог явиться на встречу во фраке или не появляться вообще, но без его согласия на прекращение войны на условиях россии результат бы не изменился. Кроме того, мы видим, как усиливается имперское давление со стороны США на другие страны. И, если ультиматум Панаме еще как-то можно объяснить, туда залез Китай, да и с Мексикой тоже есть оправдание (наркотрафик, мигранты, криминал), то тарифная война с Канадой – это трампизм в чистом виде. Принуждение к потере независимости по отношению к всемирно признанной стране. Ничем не отличается от попытки путина поглотить Украину. Поэтому они с Трампом и находят общий язык", – отметил Александр Кочетков.

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