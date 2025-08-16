Действительно ли Трамп проиграл Путину «всухую»: что теперь ждет Украины

Неправда, что Трамп проиграл Путину "всухую". Тем более что без переговоров и встреч с Путиным возможно продолжать войну, но невозможно ее прекратить, по крайней мере, пока РФ остается единым целым. Все остальное – только антураж. Такое мнение высказали политический аналитик, журналист, блогер Алексей Паныч.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, с одной стороны, без территориальных уступок де-факто эту войну в этом году не завершить. Весь вопрос в том – о каких именно территориях идет речь, и как это оформить, чтобы признание статус-кво де-факто не превратилось в признание де-юре.

"С другой стороны, уже озвучена радикальная уступка Путина по поводу гарантий безопасности для Украины – то есть Путин отказался от требования нашего нейтралитета и в целом примирился с тем, что не захваченная им часть Украины будет безвозвратно "двигаться на Запад". Если добавить к этому согласие Трампа на "гарантии безопасности" в стиле "как в НАТО, но без НАТО" – это важный шаг в сторону наших интересов со стороны Путина и Трампа. А, учитывая фактический паралич НАТО из-за позиции Венгрии, может оно и к лучшему", – отметил Алексей Паныч.

Подытоживая он отметил, что, несмотря на медийную "пену", в Белом Доме идет обычная дипломатическая работа по "постепенному сближению позиций сторон", то есть Украины и РФ, вплоть до точки соприкосновения.

По словам аналитика, украинцам, конечно, хотелось, чтобы Дональд Трамп сопровождал эту работу усиленным давлением на РФ, но в таком случае переговорный трек гарантированно сорвется и не видит Трампу Нобелевской премии мира, а за развал РФ с непредсказуемыми геополитическими последствиями таких премий не дают.

