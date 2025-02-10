Действительно ли для украинцев снимут запрет на выезд за границу: какое решение ожидаем сегодня

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Кравцев Сергей
В Шестом апелляционном административном суде будет рассматриваться дело о незаконном запрете в пересечении границы установленной Кабмином вопреки нормам Конституции Украины и Законов Украины, регулирующим этот вопрос, не говоря уже и о другом законодательстве. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.
Выезд за границу. Фото: из открытых источников
Юрист подчеркнул, это дело отличается от других тем, что истцом здесь выступает пятый Президент Украины, а иск заявлен именно в Кабмин и их несуразное требование для служащих и народных депутатов пересекать границу во время действия военного положения только в командировки, что фактически тоже нарушает баланс власти. Исполнительная власть запрещает законодательной.
Он отмечает, что попытка за счет судебного активизма пренебрегать правами граждан ни к чему хорошему не приводит.
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