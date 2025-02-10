Действительно ли для украинцев снимут запрет на выезд за границу: какое решение ожидаем сегодня

В Шестом апелляционном административном суде будет рассматриваться дело о незаконном запрете в пересечении границы установленной Кабмином вопреки нормам Конституции Украины и Законов Украины, регулирующим этот вопрос, не говоря уже и о другом законодательстве. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец.

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

Юрист подчеркнул, это дело отличается от других тем, что истцом здесь выступает пятый Президент Украины, а иск заявлен именно в Кабмин и их несуразное требование для служащих и народных депутатов пересекать границу во время действия военного положения только в командировки, что фактически тоже нарушает баланс власти. Исполнительная власть запрещает законодательной.

"Первая инстанция отказала в удовлетворении иска и по-моему – противоправно. На сегодняшний день не существует ни одного Закона, который бы запрещал во время действия военного положения выезжать за границу. Единственный Закон, регулирующий это и устанавливающий временный запрет, это ст. 6 Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины. И там нет ни слова о военном положении. Верховная рада Украины несколько раз вносила, даже еще и до начала войны, законопроекты, которые регулировали бы этот вопрос, но они до сих пор не приняты. Не смотря на мое отношение к Порошенко, считаю, что его права также должны соблюдаться, как любого гражданина Украины и другого лица, находящегося в Украине", – отметил Ростислав Кравец.

Он отмечает, что попытка за счет судебного активизма пренебрегать правами граждан ни к чему хорошему не приводит.

"Очень надеюсь, что суд продемонстрирует то, что лично я его уважаю – независимость и защиту прав человека", – подытожил председатель профсоюза Украинский независимый фонд юристов.

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